Nur wenige Spieler standen Messi so nah, wie er

Moritz Thienen 11.10.2025 • 18:19 Uhr Jordi Alba beendet seine aktive Fußball-Karriere. Mit dem Spanier macht einer der besten Linksverteidiger des vergangenen Jahrzehnts Schluss - der eine ganz besondere Beziehung zu Lionel Messi hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bis zum Ende des Jahres wird Alba noch gemeinsam mit Busquets, aber auch seinem langjährigen Freund Lionel Messi die Fußballschuhe schnüren. Dann ist Schluss.

„Es ist an der Zeit, ein bedeutsames Kapitel in meinem Leben zu schließen“, sagte Alba in einem Abschiedsvideo auf Social Media: „Ich tue dies mit absoluter Überzeugung, mit innerer Erfüllung und mit Freude. Ich habe das Gefühl, diesen Weg mit jeder Faser meines Herzens gegangen zu sein.“

Mit Alba tritt gleich der nächste stille Helfer von Mega-Star Lionel Messi ab.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gemeinsam mit dem Argentinier prägte er über ein Jahrzehnt den Fußball, räumte mit dem FC Barcelona zahlreiche Titel ab und drückte dem Barca-Spiel als offensiver Linksverteidiger seinen Stempel auf.

Alba sammelte zahlreiche Titel ein

Der Spanier ist ein echter Titelhamster. Satte 22 Pokale räumte er mit seinen Vereinen und der Nationalmannschaft ab. So wurde er mit Spanien (93 Länderspiele, 10 Tore) 2012 Europameister und gewann 2023 die Nations League.

Besonders erfolgreich war Alba mit dem FC Barcelona. In 459 Pflichtspielen zwischen 2012 und 2023 gewann er unter anderem die Champions League 2015, wurde sechsmal spanischer Meister und fünfmal spanischer Pokalsieger.

Mit seiner Schnelligkeit und seinem ungebrochenen Offensivdrang prägte er das Spiel der Katalanen mit. Natürlich standen speziell Lionel Messi, aber auch die anderen Offensivspieler wie Neymar oder Luis Suárez in der gemeinsamen Hochphase im absoluten medialen Fokus, doch ohne Alba wären die vielen Erfolge wohl nicht möglich gewesen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das zeigt auch die Statistik. Als Linksverteidiger erzielte der Spanier immerhin 27 Tore, setzte aber seine Mitspieler mit seinen gefährlichen Flanken und Pässen immer wieder in Szene. So brachte er es für Barca auf 99 Assists.

Messi verabschiedet sich emotional von Alba

Einen Großteil seiner Scorerpunkte sammelte Alba tatsächlich in direkter Kombination mit seinem Freund Messi. Satte 48 Tore legten sich die beiden gegenseitig auf.

Eine Statistik, die so schon beeindruckend ist, aber noch beeindruckender wird, wenn man bedenkt, dass beide nie auf einer gemeinsamen Seite spielten. Jordi Alba agierte immer als Linksverteidiger. Lionel Messi spielte dagegen auf Rechtsaußen oder im Zentrum.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch wegen der speziellen Verbindung verabschiedete sich Messi auf Instagram emotional von seinem Teamkollegen: „Nach all der gemeinsamen Zeit wird es komisch sein, nach links zu schauen und dich dort nicht zu sehen.“

„Wer wird nun auf mich zurückpassen?“, schrieb Messi weiter. Eine Anspielung auf Albas legendäre flache Bälle von der Strafraumkante oder vom Flügel zurück an den Sechzehnmeterraum, perfekt in den Fuß des Argentiniers, der den Ball nur noch ins Tor schlenzen musste.

Alba legte Messi legendären Treffer auf

Und aus genau so einer Situation entstand passend dazu auch eines von Messis legendärsten Toren, am 23. April 2017 beim El Clásico in Madrid.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am 33. Spieltag brauchte Barca einen Sieg beim Erzrivalen Real Madrid, um an die Tabellenspitze zu klettern. Es lief bereits die Nachspielzeit beim Spielstand von 2:2, als Alba Messi von der Grundlinie mit einem seiner präzisen Rückpässe fand und dieser eiskalt mit links zum Sieg traf.

Messis anschließender Jubel mit dem ausgezogenen Trikot demonstrativ vor den Real-Anhängern ging in die Fußballgeschichte ein. Einen Moment, wie so viele, den es ohne Jordi Alba nicht gegeben hätte.

Zudem unterstreicht es deutlich, dass Alba wohl einer der, wenn nicht sogar der beste Freund von Lionel Messi auf dem Fußballplatz war und zu seiner Hochzeit einer der besten Außenverteidiger der Welt.

„Einer der am meisten unterschätzten Spieler unserer Ära“

Individuelle Auszeichnungen bekam Alba, ähnlich wie sein langjähriger Teamkollege Sergio Busquets, im Schatten von Messi übrigens nicht. Er wurde nicht einmal in ein Team des Jahres der UEFA gewählt.

Nicht umsonst nannte sein ehemaliger Teamkollege und späterer Trainer Xavi Hernández Alba einen der „am meisten unterschätzten Spieler unserer Ära“.

Alba war zudem aber auch einer der treuesten Spieler der Barca-Ära. Auch als es nicht mehr so rosig lief, blieb er, verzichtete für seinen finanziell angeschlagenen Verein sogar auf Gehalt.

Zudem erlebte er die wohl bitterste Schmach der Vereinsgeschichte mit, als Barca mit ihm auf dem Feld 2020 im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern mit 2:8 unterging und komplett gedemütigt wurde.

Holt Alba zum Abschluss erneut einen Titel mit Messi?

Von dem so dominanten Linksverteidiger war schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr allzu viel übrig. Trotzdem blieb er noch drei weitere Jahre, ehe er ausgerechnet von seinem ehemaligen Mitspieler Xavi endgültig bei Barca aussortiert wurde.

Sein kongenialer Partner Lionel Messi war zu diesem Zeitpunkt schon länger weg, doch gleich nach dem Barca-Abgang von Alba kreuzten sich die Wege wieder bei Inter Miami.

So passt es gut, dass Messi zum Abschluss von Albas Karriere erneut gemeinsam mit ihm auf dem Feld steht. Auch das letzte Spiel des Spaniers werden beide wohl gemeinsam absolvieren.

Zum Abschied könnte sogar ein Titel winken: Inter Miami ist bereits für die Playoffs der MLS qualifiziert. Vielleicht findet Alba in eben jenen Playoffs seinen Kumpel Messi dann auch nochmal mit einer seiner genialen Diagonalbälle.