Offene Worte von Jude Bellingham: "Ich habe an mir gezweifelt"

Johannes Vehren 10.10.2025 • 14:46 Uhr Jude Bellingham äußert sich zum Welttag der psychischen Gesundheit. Der Real-Star spricht offen über den Druck durch soziale Medien.

Offene Einblicke in die Gefühlswelt von Jude Bellingham! Der Star von Real Madrid hat sich in seiner Rolle als Laureus-Botschafter zum Welttag der psychischen Gesundheit geäußert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich glaube, dass es immer noch ein Tabu ist, über psychische Gesundheit zu sprechen“, bemängelte der 22-Jährige.

Bellingham ist das Macho-Image leid

Er fügte hinzu: „Ich weiß, dass es Zeiten gab, in denen ich mich verletzlich gefühlt habe, an mir selbst gezweifelt habe und jemanden zum Reden gebraucht habe – stattdessen habe ich versucht, dieses Macho-Image eines Sportlers aufrechtzuerhalten, nach dem Motto ‚Ich brauche niemanden‘.“

Doch die Wahrheit war, dass er - und generell jede Person - jemanden brauche. „Man fühlt sich besser, wenn man über seine Gefühle und Emotionen spricht“, stellte der Engländer klar.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist die Pflicht, Vorbilder zu sein“

Er berichtete: „Als Sportler scheint es, als läge uns die Welt zu Füßen oder in den Händen – wir können tun, was wir wollen, verdienen viel Geld und sind davon völlig unbeeindruckt. Aber in Wirklichkeit können wir, wenn wir unsere Verletzlichkeit zeigen, einen größeren Dialog für Menschen eröffnen, die in der Dunkelheit kämpfen."

Der Real-Star hob hervor: „Es ist die Pflicht von Menschen wie mir - und in unserer Position – Vorbilder zu sein."

„Die Liebe, die ein Sportler erhält, ist außergewöhnlich“

Er glaubt immer noch, dass Sportler als Menschen gesehen werden, die den Mund halten und alles hinnehmen sollten, was eine altmodische Sichtweise ist.

„Die Liebe, die ein Sportler erhält, ist außergewöhnlich. Aber für jede Person oder jede Gruppe von Menschen, die dich liebt, gibt es andere, die dich wegen der Mannschaft, für die du spielst, oder wegen etwas, das du getan hast, verachten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Unterstützungsnetzwerk für Sportler

Der 22-Jährige ergänzte: „Dieser Hass kann für Sportler sehr schwer zu ertragen sein – und ich kann mich wirklich in diejenigen hineinversetzen, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen haben."

Bellingham schilderte, dass jeder seine eigene Meinung zum Sport haben dürfe, aber es Grenzen für die schrecklichen Dinge, die man sagen kann, geben sollte.

„Ich bin mir nicht sicher, wie man das in sozialen Medien einschränken kann, aber ich denke, dass das Unterstützungsnetzwerk um Sportler herum wichtig ist“, so der Engländer.

{ "placeholderType": "MREC" }