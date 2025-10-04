Jude Bellingham bei Real Madrid wieder außen vor

Moritz Thienen 04.10.2025 • 21:27 Uhr Xabi Alonso baute im Heimspiel gegen den FC Villarreal zunächst erneut nicht auf Jude Bellingham. Der spielt erst in der zweiten Halbzeit

Jude Bellingham erlebt weiter eine bittere Saison! Der Top-Star von Real Madrid wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Scorer-Punkt, jetzt saß er bei Real Madrids 3:1-Sieg gegen den FC Villarreal lange auf der Bank.

Der Engländer wurde erst in der 64. Minute eingewechselt, hatte dann aber nur fünf Minuten später seine erste gute Aktion. Bellingham fand mit einem schönen Pass Vinícius Junior, der kurz darauf im Strafraum gefoult wurde und den anschließenden Elfmeter selbst zum 2:0 verwandelte.

Auch anschließend zeigte Bellingham ein gutes Spiel. Er forderte im Mittelfeld oft den Ball und brachte seine Mitspieler mit präzisen Pässen immer wieder in gute Positionen.

Sein erster Scorer-Punkt der Saison wollte ihm aber nicht gelingen. Auf diesen wartet er nach bisher fünf Einsätzen noch immer. Beim Sieg gegen Villarreal traf Vinícius doppelt, den Schlusspunkt setzte Kylian Mbappé.

La Liga: Bellingham spielte erst einmal von Beginn an

Noch sucht Bellingham nach seiner Form und seinem Platz unter Xabi Alonso. Unter der Woche beim souveränen Sieg der Königlichen bei Kairat Almaty in der Champions League hatte Bellingham lange zuschauen müssen. Der englische Nationalspieler wurde erst in der 80. Minute eingewechselt.

Sein einziges Spiel von Beginn an absolvierte er in dieser Saison bei Reals Derby-Schmach gegen Atlético Madrid. Nach extrem schwachen 70 Minuten wurde Bellingham damals ausgewechselt.

Auch in der Nationalmannschaft erlebte der Mittelfeldspieler zuletzt einen Rückschlag. Nationaltrainer Thomas Tuchel verzichtet für die anstehenden Länderspiele auf Bellingham.

Bellingham fehlte zu Saisonbeginn verletzt

Insgesamt kommt der 22-Jährige in dieser Saison auch aus gesundheitlichen Gründen erst auf vier Pflichtspieleinsätze, in denen er weder einen Treffer erzielte noch einen Treffer vorbereitete.

Bellingham hatte zu Beginn der Saison die ersten vier Spiele mit einer Schulterverletzung verpasst. Im September kehrte Bellingham gegen Olympique Marseille in den Kader zurück.