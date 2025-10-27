Hiobsbotschaft für Real Madrid nach dem Clásico

SID 27.10.2025 • 20:32 Uhr Real Madrid muss offenbar länger auf Dani Carvajal verzichten. Der Kapitän fehlt spanischen Medienberichten zufolge wochenlang.

Real Madrid muss wohl länger auf den spanischen Europameister Dani Carvajal verzichten. Wie der Klub am Tag nach dem 2:1-Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona bekannt gab, wurde beim Rechtsverteidiger „ein freier Gelenkkörper im rechten Knie diagnostiziert“.

Als Folge wird sich der frühere Leverkusener einer Arthroskopie unterziehen. Real nannte offiziell keine Ausfalldauer, spanischen Medienberichten zufolge soll diese aber zwischen zwei und drei Monaten betragen.