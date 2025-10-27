Newsticker
Hiobsbotschaft für Real Madrid nach dem Clásico

Hiobsbotschaft für Real Madrid

Real Madrid muss offenbar länger auf Dani Carvajal verzichten. Der Kapitän fehlt spanischen Medienberichten zufolge wochenlang.
SID
Real Madrid muss wohl länger auf den spanischen Europameister Dani Carvajal verzichten. Wie der Klub am Tag nach dem 2:1-Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona bekannt gab, wurde beim Rechtsverteidiger „ein freier Gelenkkörper im rechten Knie diagnostiziert“.

Als Folge wird sich der frühere Leverkusener einer Arthroskopie unterziehen. Real nannte offiziell keine Ausfalldauer, spanischen Medienberichten zufolge soll diese aber zwischen zwei und drei Monaten betragen.

Real-Kapitän Carvajal war beim Sieg gegen Hansi Flicks Barca in der 72. Minute eingewechselt worden. In dieser Saison absolvierte er bislang acht Pflichtspiele für die Königlichen.

