Nach Wirbel im Clásico: Spaniens Presse gnadenlos mit Yamal

Niklas Trettin 27.10.2025 • 10:23 Uhr Beim ersten Clásico dieser Saison zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona geht es einmal mehr so richtig heiß her. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

Alle vier direkten Duelle konnten der am Sonntag gesperrte Hansi Flick und der FC Barcelona in der vergangenen Saison gegen Real Madrid gewinnen. Doch beim ersten Vergleich in der neuen Saison schafften es die Königlichen, das Blatt zu wenden. Das Team des Leverkusener Meistercoachs Xabi Alonso gewann einen einmal mehr spektakulären und dramatischen Liga-Gipfel mit 2:1.

Kylian Mbappé und Jude Bellingham schossen die Madrilenen in der ersten Hälfte in Führung. Fermín López glich zwischenzeitlich für die Gäste aus. Turbulent wurde es auch am Ende. Barcelonas Pedri sah tief in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte, anschließend gerieten einige Akteure vor den Reservebänken aneinander. Nach dem Abpfiff gab es das noch ein weiteres Mal. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

SPANIEN

Marca: Xabi Alonso verkleidet sich als Zidane. In den letzten Jahren gab es viele neue Trainer bei Real Madrid, die beim Clásico gleich zu Beginn gescheitert sind. Viele Trainer von Real Madrid haben ihre erste Feuerprobe gegen die Blaugranas nicht bestanden. Einige sahen ihr Projekt an der Spitze der Königlichen aufgrund eines gescheiterten Clásicos ins Wanken geraten oder sogar direkt scheitern. Bei Xabi Alonso ist das nicht der Fall.

AS: Madrid begleicht seine Schuld. Die Mannschaft von Xabi Alonso besiegt Barca mit einer überragenden ersten Halbzeit und Toren von Mbappé und Bellingham. Szczesny war der beste Spieler von Barca. Vinícius sorgte für Aufruhr, als er ausgewechselt wurde. Am Ende kam es zu einer Schlägerei.

Mundo Deportivo: Blackout! Ein geschwächtes Barca leistet zwar Widerstand, verliert aber den Clásico und überlässt Madrid die Tabellenführung. Barca kam mit dem Ziel ins Bernabéu, Platz eins zu übernehmen, verließ das Stadion jedoch mit einem Rückstand von fünf Punkten. Barca wurde von Real Madrid überwältigt, das den Sieg wie einen Titel feierte. Die vier Clásico-Siege Barcas in der vergangenen Saison – zwei davon mit Titeln – hinterließen tiefe Wunden.

El Mundo: Der schlechteste Clásico von Lamine Yamal: glanzlos, ohne Tor und am Ende Protagonist einer Schlägerei. Die Bemerkungen des jungen Barca-Stars in der Kings League führten nicht nur dazu, dass er bei jeder Ballberührung ausgepfiffen wurde, sondern auch dazu, dass die Abwehr von Real Madrid besonders hart arbeitete, um ihn daran zu hindern, sein Können unter Beweis zu stellen. Eine Leistung, die vorerst noch in weiter Ferne zu liegen scheint.

Sport: Barca beklagt Ausfälle, unterliegt im Bernabéu und verliert Boden auf die Tabellenspitze. Lamine wollte, dass dies sein Clásico wird, doch daraus wurde nichts. Trotz allem, was er durchgemacht hat, hat er sich nicht versteckt, aber er ist immer noch körperlich geschwächt. Die Blancos wissen das vielleicht nicht, denn sie feierten den Sieg wie einen Titel.

La Vanguardia: Kein Lamine, keine Party. Vom „Scheiß-November“ zum „Scheiß-Oktober“. Flicks Barca hat sich nicht erholt und ist in dieser Saison kaum wiederzuerkennen. Viele Spiele lassen den Schluss zu, dass etwas nicht mehr funktioniert. Das Team, das letztes Jahr noch so glänzte, verteidigt und greift nicht mehr so gut an.

ENGLAND

Daily Mail: Der Clásico versinkt im Chaos! Das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona artete am Sonntagabend aus, als nach dem Abpfiff die Gemüter hochkochten – und das Wunderkind Lamine Yamal stand im Mittelpunkt des Geschehens. Die Mannschaft von Xabi Alonso sicherte sich mit einem 2:1-Sieg jedes Recht, sich zu feiern.

The Sun: Nach einer Roten Karte kam es zu einer Massenschlägerei zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, als sich die Ersatzbänke in das hässliche Ende des Clásicos einmischten. Ausgelöst wurde der Vorfall, als Pedri für ein Foul an Aurélien Tchouaméni die zweite Gelbe Karte erhielt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: Drei Tore, eine Rote Karte, ein verschossener Elfmeter und die Polizei auf dem Spielfeld – im Spitzenspiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona passiert alles Mögliche. Am Ende setzt sich die Mannschaft von Xabi Alonso durch.

Corriere dello Sport: Real Madrid hat den Fluch beendet. Der Clásico gehört ihnen! Ein verdienter Sieg für die Blancos, die nach vier Niederlagen in direkten Duellen in der vergangenen Saison endlich mit 2:1 gewinnen konnten – dank der Tore von Mbappé, der einen Elfmeter verschoss, und Bellingham.

SCHWEIZ

Blick: Fluchender Vinícius muss von Betreuern zurückgehalten werden. Real Madrid gewinnt den El Clásico gegen den FC Barcelona mit 2:1 im Estadio Santiago Bernabéu. Barcelona kämpft tapfer, doch Real sichert sich dank Toren von Mbappé und Bellingham den verdienten Sieg. Neben dem Platz sorgt Vinícius Junior für Aufregung.

ÖSTERREICH