Wut-Abgang von Vinícius im Clásico!

Vincent Wuttke 26.10.2025 • 20:04 Uhr Vinícius Júnior sorgt im Clásico für Aufsehen. Der Brasilianer ist mit seiner Auswechslung überhaupt nicht einverstanden.

Vinícius Júnior war mächtig angefressen. Der Brasilianer wurde im Clásico in der 72. Minute beim Stand von 2:1 für Real Madrid gegen den FC Barcelona ausgewechselt und zeigte seinem Coach mehr als deutlich, was er davon hielt.

Der Brasilianer schimpfte lautstark, gestikulierte und verschwand in den Katakomben, ohne Xabi Alonso anzusehen oder ihm die Hand zu geben. Laut DAZN blieb der Offensivstar sogar sieben Minuten lang weg, bevor er doch noch auf die Bank zurückkehrte.

„Vini verliert die Nerven“, schrieb die Marca: „Selten hat ein Spieler seine Unzufriedenheit über einen Wechsel so deutlich zum Ausdruck gebracht.“

Diese Aktion gefiel DAZN-Experte Sami Khedira nicht. Der Weltmeister von 2014 knöpfte sich den Madrilenen vor.

„Du kannst ja sauer sein auf den Trainer. Das ist absolut okay. Aber du musst immer wissen, dass du Teil einer Mannschaft bist. Was glaubst du denn, wenn wir Padel spielen und ich bin der, der für dich reinkommt und ich mich so aufrege. Dann gebe ich dir direkt ein ganz schlechtes Gefühl. Rodrygo kam rein. Du kannst sauer auf den Coach sein, aber nicht in diesem Ausmaß und in dieser Körpersprache“, sagte Khedira.

Khedira kritisiert Vinícius deutlich

Konsequenzen fürchten muss Vinícius aber wohl nicht. Alonso reagierte bei der Pressekonferenz recht entspannt auf den Vorfall.

„Ich nehme viel Positives aus dem Spiel mit und auch viel Gutes von Viní. Wir werden natürlich im Nachgang darüber sprechen. Wir werden über diese Dinge reden, aber wir wollen das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Viní hat heute viel beigetragen“, gab der Ex-Leverkusener zu Protokoll.