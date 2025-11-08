Barca-Boss verteidigt Flick: "Steht nicht zur Debatte"

Daniel Höhn 08.11.2025 • 22:46 Uhr Nach der Gegentorflut bezieht Deco, Sportdirektor beim FC Barcelona, Stellung zur Situation der Katalanen. Auch zum Spielstil von Hansi Flick äußert er sich.

Deco, der Sportdirektor des FC Barcelona, hat sich zum Spielstil von Trainer Hansi Flick und zum Thema Wintertransfers geäußert. Der Ex-Profi stellte klar, dass der von Flick praktizierte Spielstil nicht zur Diskussion stehe und es auch keine Debatte darüber gebe.

„Das Einzige, was nicht zur Debatte steht, ist die Idee eines Trainers, der gewonnen hat, was er gewonnen hat, der uns Freude gebracht hat“, betonte Deco beim Sender Catalunya Ràdio. „Wir sind ein bisschen zu streng, wenn es darum geht, bei Barca zu sein, manchmal darf man sich davon nicht beeinflussen lassen.“

„Wenn wir Vergleiche anstellen, machen wir einen Fehler“

Deco ergänzte: „Mir hat sehr gut gefallen, was Frenkie (De Jong, Anm. d. Red.) gesagt hat. Was wir letztes Jahr erreicht haben, ist spektakulär, aber wir müssen nach vorne schauen. Wenn wir Vergleiche anstellen, machen wir einen Fehler.“

Nach dem 3:3 in der Champions League beim FC Brügge hatte die spanische Presse die Gegentorflut der Katalanen kritisiert und dabei auch Hansi Flick indirekt in die Pflicht genommen.

Ein wiederkehrender Kritikpunkt ist das hohe Pressing unter dem deutschen Trainer. So kassierte Barca in den vergangenen 15 Pflichtspielen durchschnittlich 1,3 Gegentreffer pro Partie – der zweitschlechteste Vereinswert des Jahrhunderts.

FC Barcelona: Deco ist „nicht besorgt“

Über die aktuelle Situation der Katalanen, die in La Liga derzeit fünf Punkte hinter Spitzenreiter Real liegen, zeigt sich Deco „nicht besorgt“. Ein Problem, das die Blaugrana in der bisherigen Saison aber stets begleitet, sind die Verletzungen.

„Wenn wir die Intensität verringern, leiden wir. Wir brauchen die besten Spieler“, erklärte der frühere Nationalspieler Portugals. Deco unterstrich, dass die Genesung der angeschlagenen Spieler von entscheidender Bedeutung ist.

Neben dem deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen fehlen Barcelona derzeit Keeper Joan Garcia, die Verteidiger Eric Garcia und Andreas Christensen. Im Mittelfeld fallen zudem Pedri und Gavi aus. Auch Offensivmann Raphinha wird vermisst.

Deco spricht über Wintertransfers

Trotz der zahlreichen Ausfälle sieht Deco den Kader gut aufgestellt und will von Transfers in der Winterpause nichts wissen.