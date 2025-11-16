DFB-Star kündigt Comeback an

Johannes Vehren 16.11.2025 • 20:11 Uhr Antonio Rüdiger ist seit September am Oberschenkel verletzt. Nun kündigt der Verteidiger von Real Madrid sein Comeback an.

Die Rückkehr naht! Antonio Rüdiger hat am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass seine Leidenszeit nach seiner Oberschenkelverletzung bald vorbei ist.

„Ich bin jetzt endlich im Endspurt der Reha angekommen“, erklärte der Verteidiger von Real Madrid bei RTL/ntv und sport.de. Er fügte hinzu: „Ich muss sagen, die Monate waren gut für mich. Ich habe das gebraucht, um mental abzuschalten und herunterzukommen.“

„Man wird mich bald wiedersehen“

Rüdiger betonte, dass er hungrig sei. „Ich möchte nicht zu viel sagen, aber man wird mich bald wiedersehen“, sagte der 32-Jährige.

Im September verletzte sich der deutsche Nationalspieler. Betroffen ist der Musculus rectus femoris an der Vorderseite des linken Oberschenkels.