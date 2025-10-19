Real Madrid: Wieder Sorgen um Alaba

Tobias Wiltschek 19.10.2025 • 23:59 Uhr David Alaba feiert nach über 14 Monaten sein Startelf-Comeback für Real Madrid - und muss nach der ersten Halbzeit schon wieder ausgewechselt werden.

Im Spiel beim FC Getafe (1:0) stand David Alaba erstmals seit über 14 Monaten wieder in der Startelf von Real Madrid.

Lange konnte sich der österreichische Nationalspieler darüber aber nicht freuen. Denn schon nach 45 Minuten musste der 32-Jährige angeschlagen ausgewechselt werden.

„Alaba hat eine Verletzung erlitten. Wir wollten da kein Risiko eingehen”, sagte Real-Trainer Xabi Alonso nach dem Spiel: „Wir werden ihn morgen eingehender untersuchen.“

Laut spanischen Medienberichten soll es sich bei der Auswechslung um eine Vorsichtsmaßnahme wegen Beschwerden im rechten Bein gehandelt haben.

Alaba „der beste Spieler“ in der ersten Halbzeit

Alaba hatte in der ersten Hälfte ein sehr gutes Spiel gezeigt, das vorzeitige Aus war für den ÖFB-Kapitän deshalb umso bitterer.

„Alaba war der beste Spieler in der ersten Halbzeit gegen Getafe. Er war sicher in der Verteidigung, sowohl in der Luft als auch beim Zweikampf“, schrieb die Sportzeitung Marca.

Ob er rechtzeitig für das Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin am Mittwoch und den Clásico gegen den FC Barcelona am Sonntag wieder fit ist, steht derzeit noch nicht fest.