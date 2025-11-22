Lewandowski erzielt "ein Tor, das er nie vergessen wird"

Christopher Mallmann 22.11.2025 • 17:09 Uhr Robert Lewandowski bringt den FC Barcelona gegen Athletic Bilbao in Führung und trifft damit historisch.

Robert Lewandowski hat für den FC Barcelona ein historisches Tor erzielt.

Der 37-Jährige traf beim Liga-Sieg gegen Athletic Bilbao (4:0) zur 1:0-Führung und sorgte damit für den ersten Treffer im neu eröffneten Camp Nou.

„Ein Tor, das er nie vergessen wird. Ein Tor für die Geschichte. Das erste im Spotify Camp Nou“, schrieben die Katalanen bei X.

Camp Nou wird weiter umgebaut

Am altehrwürdigen Stadion in Barcelona werden seit Mai 2023 Umbaumaßnahmen vorgenommen. Eigentlich sollte die Neueröffnung im November 2024 stattfinden, wurde aber immer wieder verschoben.

Die Modernisierung ist noch immer nicht abgeschlossen. Aktuell finden 45.000 Zuschauer im Camp Nou Platz. Barca plant vor Jahresende mit einer Kapazität von 62.000 Zuschauern, nach Ende der Renovierung soll das Camp Nou Platz für 105.000 Fans bieten.

Für Lewandowski war es derweil das achte Saisontor in der Liga. In der Champions League hat der Pole noch keinen Treffer erzielt.