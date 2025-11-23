Ungeheuerlicher Fauxpas von Real Madrid

Newsticker
Gewaltiger Fauxpas von Real Madrid

Bei der Generalversammlung von Real Madrid kommt es zu einer krassen Verwechslung um Diogo Jotas verstorbenen Bruder. Der Verein entschuldigt sich.
Julius Schamburg
Bei der Generalversammlung von Real Madrid kommt es zu einer krassen Verwechslung um Diogo Jotas verstorbenen Bruder. Der Verein entschuldigt sich.

Während der ordentlichen Generalversammlung von Real Madrid ist es zu einem gewaltigen Fauxpas gekommen.

Der Ex-Bundesliga-Spieler André Silva wurde mit dem verstorbenen Bruder von Diogo Jota, der auch André Silva heißt, verwechselt.

Verwechslung um Diogo Jotas verstorbenen Bruder

Am Sonntag wurde bei der Versammlung eine Diashow eingespielt, um einigen verstorbenen Fußball-Größen Tribut zu zollen.

Darunter auch Diogo Jota und sein Bruder André Silva, die bei einem tragischen Autounfall im Juli ums Leben gekommen waren. Doch anstelle von Jotas Bruder wurde fälschlicherweise der „falsche” André Silva im RB-Leipzig-Trikot eingeblendet. Der wirklich verstorbene Silva war auf dem Bild nicht zu sehen.

Silva, der mit dem Toten verwechselt wurde, spielt aktuell beim Ligarivalen Elche CF und trifft heute Abend ausgerechnet auf Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Real veröffentlichte ein Statement und entschuldigte sich für den Fehler: „Real Madrid entschuldigt sich bei Elche und seinem Spieler André Silva dafür, dass in der Todesanzeige eines institutionellen Videos versehentlich sein Bild anstelle des Bildes von André Silva, dem Bruder von Diogo Jota, verwendet wurde. Wir bedauern den Vorfall.“

