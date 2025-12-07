Dreimal Rot! Real verliert bei Blamage die Nerven

SID 07.12.2025 • 23:19 Uhr Real Madrid verliert das Heimspiel gegen Celta Vigo. Die Königlichen kassieren drei Rote Karten.

Horror-Abend für Real Madrid! Der spanische Rekordmeister muss seinen großen Rivalen FC Barcelona im Titelrennen von La Liga vorerst ziehen lassen. Die Königlichen von Trainer Xabi Alonso verloren vor heimischer Kulisse gegen Celta Vigo ein wildes Spiel samt mehrerer Platzverweise mit 0:2 (0:0)

Der Rückstand auf die Katalanen beträgt nun vier Punkte. Barcelona hatte am Samstag mit dem 5:3 bei Betis Sevilla vorgelegt.

La Liga: Bayern-Flop mit Vorlage

Der Schwede Williot Swedberg schoss Außenseiter Vigo mit einem Doppelpack (53./90.+3) zum ersten Auswärtssieg im Bernabéu seit 2014.

Den ersten Treffer legte dabei der ehemalige Bayern-Profi Bryan Zaragoza auf. Real dagegen verlor im zweiten Durchgang die Nerven.

Real-Stars verlieren die Nerven

Zunächst sah Fran García innerhalb ziemlich genau einer Minute erst Gelb, dann Gelb-Rot (65.) - für zwei Fouls an nahezu identischer Stelle auf Höhe der Mittellinie.

In der Nachspielzeit bekam Álvaro Carreras die Gelbe Karte wegen Meckerns, zeigte eine abfällige Geste Richtung Schiedsrichter Alejandro Quintero Gonzáles und sah deswegen Rot (90.+2).

Die Real-Stars waren damit nicht einverstanden, es gab einen weiteren Platzverweis gegen Endrick an der Seitenlinie sowie Verwarnungen gegen Rodrygo und Federico Valverde, die sich zu sehr beschwerten.

Bellingham mit Cut am Auge

Zuvor hatte bereits Alonso Gelb wegen Meckerns gesehen (73.).

Und auch Superstar Jude Bellingham wurde verwarnt, allerdings weil er nach einem blutenden Cut am Auge sein neues Trikot auf und nicht neben dem Platz anzog (62.).

Bei Real saß Nationalspieler Antonio Rüdiger zunächst nur auf der Bank, wurde aber schon in der 24. Minute für den angeschlagenen Éder Militao eingewechselt.