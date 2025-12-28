Newsticker
Ex-BVB-Star wird Assistenztrainer in Spanien

Ömer Toprak arbeitet nun mit Pellegrino Matarazzo zusammen
© IMAGO/Nordphoto
Jannis Blank
Ömer Toprak startet als Assistenztrainer bei Real Sociedad San Sebastián in ein neues Kapitel seiner Laufbahn. An der Seite von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo unterstützt er den abstiegsgefährdeten Erstligisten in La Liga.

Ex-BVB-Star Ömer Toprak hat einen überraschenden Karriereschritt vollzogen und ist bei Real Sociedad San Sebastián als Assistenztrainer eingestiegen. Er arbeitet dort an der Seite von Pellegrino Matarazzo, der am 20. Dezember offiziell als Cheftrainer bestätigt wurde.

In einem Instagram-Post des Vereins ist Toprak als Teil des Trainerteams um den einstigen Hoffenheim- und Stuttgart-Coach abgelichtet. Real Sociedad steht mit 17 Punkten auf Tabellenplatz 16 – nur zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Erfahrener Ex-Profi als frisches Gesicht im Trainerteam

Toprak bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit: Nach seinem langjährigen Engagement bei Bayer Leverkusen (2011-2017) wechselte er zu Borussia Dortmund und spielte anschließend für Werder Bremen, bevor er seine Karriere zuletzt beim SK Weingarten ausklingen ließ.

Parallel hatte Toprak bereits den B-Trainerschein erworben – ein Schritt, der nun in seinem ersten Engagement in einer Topliga mündet. Auch ein weiterer Assistent stößt zum Team: John Maisano ergänzt den Trainerstab um Matarazzo und Toprak.

Ex-Klub reagiert auf Toprak-Abgang

Sein ehemaliger Klub SK Weingarten reagierte mit warmen Worten auf den Abgang des Routiniers: „Ömer war für uns nicht nur ein Spieler, sondern eine echte Bezugsperson für die Mannschaft“, heißt es vom Trainer- und Vorstandsstab. „Mit seiner Art, seiner Mentalität und seiner Erfahrung hat er den SK Weingarten nachhaltig geprägt.“

Der Klub wünsche ihm für seine neue Aufgabe „von Herzen viel Erfolg“ und betonte zugleich: „Für uns bleibt er immer Teil der SK-Familie und ist bei uns jederzeit herzlich Willkommen, ob auf dem Platz oder daneben.“

Für Borussia Dortmund bestritt der Deutsch-Türke insgesamt 51 Pflichtspiele.

