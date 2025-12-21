Gellende Pfiffe gegen Barca-Superstar Yamal

Niklas Senger 21.12.2025 • 19:02 Uhr Der FC Barcelona gerät nach schwachem Auftakt durch zwei Aussetzer von Villarreal auf die Siegesstraße. Lamine Yamal wird anschließend vom Publikum ausgepfiffen.

Schon in der zehnten Spielminute zog Raphinha von der rechten Seite in den Strafraum und wurde von Santi Comesana zu Fall gebracht. Den anschließenden Strafstoß verwandelte der Brasilianer selbst sicher ins linke Eck.

Yamal brutal abgeräumt: „Was hat ihn denn da geritten?“

Rund sieben Minuten vor der Pause war ein Aussetzer von Villarreals Renato Veiga schließlich richtungsweisend. Mit vollem Anlauf rutschte der Innenverteidiger in der gegnerischen Hälfte von hinten in Superstar Lamine Yamal herein. Der Unparteiische zögerte nicht lange und zeigte Veiga nach seinem überharten Einsteigen die Rote Karte.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Was hat ihn denn da geritten?“, fragte sich Kommentator Uli Hebel bei DAZN: „Das ist komplett unsinnig, da dann noch so hinzugehen. Das ist kein Areal, in dem man irgendetwas verhindern müsste.“

Der ehemalige Schiedsrichter Iturralde González analysierte die Szene zudem: „Hier ist die Kraft entscheidend, nicht die Höhe. Es wird diskutiert werden, ob sie übermäßig war oder nicht. Wenn nicht, sollte der VAR nicht eingreifen.“

Die Fans von Villarreal reagierten anschließend mit gellenden Pfiffen. „Der Platzverweis veränderte die Stimmung im Stadion radikal“, beschrieb die spanische Marca die Atmosphäre. Die Fans hätten Yamal vorgeworfen, „die Schwere des Zusammenpralls vorgetäuscht zu haben“, und pfiffen den Spanier auch bei weiteren Ballkontakten aus.

Veiga selbst war sich seines Vergehens offenbar schnell bewusst, da er sich unmittelbar bei Yamal entschuldigte.

Barcelona früh im Glück

Die beiden Schlüsselszenen der ersten Halbzeit legten den Grundstein für den Sieg. Yamal konnte nach längerer Behandlungspause weiterspielen und erzielte in der 63. Minute den Siegtreffer. In Überzahl verwaltete Barcelona seine Führung ohne großen Glanz, in Gefahr geriet Flicks Team aber nicht.

In der ersten Halbzeit hatten die Katalanen zuvor mehrfach Glück, dass sie kein Gegentor kassierten. Nicolas Pepé (2.) und Ayoze Pérez (7., 9.) ließen vor dem ersten Treffer der Partie bereits drei vielversprechende Chancen liegen.