La Liga: Alonso vor Schicksalsspiel verhöhnt!

SPORT1 14.12.2025 • 10:28 Uhr Xabi Alonso steht bei Real Madrid extrem unter Druck - und muss sich nun auch noch Spott anhören.

Xabi Alonso ist schon vor dem wegweisenden Spiel mit Real Madrid bei Deportivo Alavés verhöhnt worden. Der Trainer der Königlichen wurde von den Fans des Erzrivalen FC Barcelona verspottet. „Xabi, bleib“, riefen die Anhänger der Katalanen beim 2:0-Sieg gegen Osasuna immer wieder.

Barca liegt für den Moment sieben Punkte vor Madrid an der Spitze von LaLiga - auch, weil Real unter Alonso in den letzten fünf Partien nur sechs Punkte holen konnte.

Dieser muss mit seinem Team gegen Alavés (21 Uhr im LIVETICKER) dringend nachziehen, um nicht nur den Abstand zu verkürzen. Der ehemalige Trainer von Bundesligist Bayer Leverkusen steht fünf Monate nach seinem Antritt in der spanischen Hauptstadt extrem unter Druck.

Alonso unter Druck - Barca-Fans rächen sich

Der angezählte Coach braucht möglichst überzeugende Siege, wie nicht nur die Presse in Madrid seit Tagen deutlich macht.

Auch die Mundo Deportivo - ansässig in Barcelona - schreibt: Sollte Alonso im Baskenland verlieren, könnte seine Entlassung „innerhalb weniger Stunden beschlossene Sache“ sein.

Die euphorisierten Barca-Fans spotteten übrigens nicht nur über Alonso, sie nahmen mit ihren Sprechchören auch Rache an den Anhängern von Real Madrid.