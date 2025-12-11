Real Madrid: Letzte Bewährungsphase für Xabi Alonso?

Felix Kunkel 11.12.2025 • 19:49 Uhr Der Druck auf Real-Trainer Xabi Alonso wächst weiter. Nach der Niederlage in der Champions League rücken die drei letzten Spiele des Jahres in den Fokus.

Nach der Niederlage gegen Manchester City in der Champions League wächst der Druck auf Real-Trainer Xabi Alonso weiter, auch wenn die Stars der Königlichen ihrem angezählten Coach demonstrativ den Rücken stärkten. Wie die spanische Zeitung AS am Tag nach der 1:2-Pleite berichtet, könnten die kommenden Partien über die Zukunft von Alonso entscheiden.

Demnach werden die drei verbleibenden Spiele dieses Jahres gegen Deportivo Alavés in der Liga, im spanischen Pokal bei Drittligist Talavera und das Ligaduell mit dem FC Sevilla als „entscheidend angesehen“. Die Mannschaft müsse den Abwärtstrend „sofort stoppen“, heißt es in dem brisanten Bericht.

Zuvor hatte es in der Presse widersprüchliche Angaben darüber gegeben, welche Partie über Alonsos Verbleib entscheiden könnte.

Real Madrid: Alonso braucht dringend Siege

Während Marca und El Mundo nach der 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo das Champions-League-Duell mit Manchester City als mögliches Schicksalsspiel bezeichneten, schreibt die AS, man sei ursprünglich davon ausgegangen, dass die Supercopa in Saudi-Arabien Anfang Januar „entscheidend“ sei.

Fest steht: Alonso braucht dringend Siege, um die Stimmung zum Positiven zu wenden. Denn von den letzten acht Spielen gewann Real Madrid lediglich zwei. In der Liga holte das Team in diesem Zeitraum nur sechs Punkte aus fünf Begegnungen.