Medien: Ter Stegen vor Wechsel! Macht er diesen Schritt wirklich?

SID 29.12.2025 • 11:56 Uhr Der Nationaltorhüter benötigt für seinen WM-Traum dringend Spielpraxis. Nun soll es Verhandlungen geben - es wäre ein krasser sportlicher Abstieg.

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen steht offenbar vor einem Wechsel zum abstiegsbedrohten spanischen Erstligisten FC Girona. Nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien verhandelt der FC Barcelona derzeit intensiv mit dem Tabellen-Drittletzten über ein Leihgeschäft bis zum Saisonende.

Zumindest die Mundo Deportivo schreibt allerdings, dass ter Stegen weiterhin an einen Verbleib denke. Der Einsatz in der Copa del Rey habe ihm jüngst Mut gemacht. Dennoch gilt die Zukunft des 33-Jährigen beim spanischen Meister als fraglich. Trainer Hansi Flick setzt auf Schlussmann Joan García.

Damit sich ter Stegens Traum, als Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu reisen, erfüllt, benötigt er dringend Spielpraxis. Das hatte zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich gemacht.

Ter Stegen: Das könnte für Girona sprechen

„Es ist wichtig, dass er spielt“, sagte Nagelsmann, „ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende.“ Aber: „Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt.“

In Girona könnte ter Stegen sich auszeichnen. Die Abwehr ist mit 33 Gegentoren nach 17 Spielen die schlechteste der Liga. Zudem liegt Girona nur rund 100 km nördlich von Barcelona. Der in Trennung lebende ter Stegen wäre also nicht weit von seinen beiden Söhnen entfernt.