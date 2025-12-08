Hiobsbotschaft für Real Madrid

SID 08.12.2025 • 14:45 Uhr Real Madrid muss einen mehrmonatigen Ausfall verkraften.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid muss lange auf Abwehrspieler Éder Militao verzichten. Der 27-Jährige erlitt einen Riss des hinteren Oberschenkelmuskels im linken Bein sowie eine dazugehörige Sehnenverletzung. Das teilte der Klub am Montag mit.

Der weitere Verlauf bleibe demnach abzuwarten. Laut der spanischen Zeitung Marca soll die Ausfallzeit drei bis vier Monate betragen.

Real Madrid: Militao vom Verletzungspech verfolgt

Militao hatte am Sonntag beim 0:2 gegen Celta Vigo bereits in der 24. Minute gestützt das Feld verlassen müssen.