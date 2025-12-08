Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Hiobsbotschaft für Real Madrid

Hiobsbotschaft für Real Madrid

Real Madrid muss einen mehrmonatigen Ausfall verkraften.
Xabi Alonso spricht auf der Pressekonferenz über einen "bitteren Geschmack" nach der Niederlage gegen Celta Vigo und schaut zuversichtlich nach vorne.
SID
Real Madrid muss einen mehrmonatigen Ausfall verkraften.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid muss lange auf Abwehrspieler Éder Militao verzichten. Der 27-Jährige erlitt einen Riss des hinteren Oberschenkelmuskels im linken Bein sowie eine dazugehörige Sehnenverletzung. Das teilte der Klub am Montag mit.

Der weitere Verlauf bleibe demnach abzuwarten. Laut der spanischen Zeitung Marca soll die Ausfallzeit drei bis vier Monate betragen.

Real Madrid: Militao vom Verletzungspech verfolgt

Militao hatte am Sonntag beim 0:2 gegen Celta Vigo bereits in der 24. Minute gestützt das Feld verlassen müssen.

Für den Brasilianer, der in den vergangenen Jahren immer wieder vom Verletzungspech verfolgt wurde, ist es ein erneuter Rückschlag. 2023 und 2024 hatte er sich jeweils einen Kreuzbandriss zugezogen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite