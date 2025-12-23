Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Offiziell! Real verleiht Endrick nach Lyon

Fix! Real verleiht Sturm-Juwel

Real Madrid findet einen Abnehmer für Endrick. Das Leihgeschäft bringt dem Klub eine Million Euro ein.
Endrick wechselt nach Frankreich
Endrick wechselt nach Frankreich
© IMAGO/Pressinphoto
SID
Real Madrid findet einen Abnehmer für Endrick. Das Leihgeschäft bringt dem Klub eine Million Euro ein.

Real Madrid hat den brasilianischen Fußball-Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Der spanische Rekordmeister bestätigte am Dienstag die Einigung mit dem französischen Erstligisten.

Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19 Jahre alte Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war.

Endrick bei Real nur sporadisch im Einsatz

Endrick war im Sommer 2024 von Palmeiras Sao Paulo zu den Königlichen gewechselt und gilt als eines der größten Talente seines Landes. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler bereits 14 Länderspiele und erzielte drei Tore.

In der laufenden Saison kam er bei Real nur sporadisch zum Zug, die Konkurrenz im Angriff ist groß.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite