Offiziell! Real verleiht Endrick nach Lyon

SID 23.12.2025 • 18:10 Uhr Real Madrid findet einen Abnehmer für Endrick. Das Leihgeschäft bringt dem Klub eine Million Euro ein.

Real Madrid hat den brasilianischen Fußball-Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Der spanische Rekordmeister bestätigte am Dienstag die Einigung mit dem französischen Erstligisten.

Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19 Jahre alte Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war.

Endrick bei Real nur sporadisch im Einsatz

Endrick war im Sommer 2024 von Palmeiras Sao Paulo zu den Königlichen gewechselt und gilt als eines der größten Talente seines Landes. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler bereits 14 Länderspiele und erzielte drei Tore.