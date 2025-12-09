"Schmeiß uns alle raus!" Ausraster von Real-Stars enthüllt

Felix Kunkel 09.12.2025 • 12:51 Uhr Real Madrid verliert gegen Celta Vigo die Nerven. Kameraaufnahmen enthüllen die genauen Worte, mit denen zwei Real-Stars auf den Schiedsrichter losgehen.

Real Madrid kassierte bei der 0:2-Niederlage am Sonntagabend gegen Celta Vigo gleich drei Rote Karten - und verlor dabei völlig die Nerven. Aus Kameraaufnahmen von DAZN geht nachträglich hervor, wie mehrere Spieler der Königlichen gegenüber dem Schiedsrichter ausfällig wurden.

Nachdem infolge der Platzverweise von Fran García und Álvaro Carreras auch noch Ersatzspieler Endrick die Rote Karte gesehen hatte, war Real-Angreifer Vinícius Júnior einer der Profis, der lautstark wütete.

„Mehr, mehr. Hol mehr raus. Mehr Rote Karten. Schmeiß alle raus, schmeiß uns alle raus!“, rief der Brasilianer provozierend in Richtung von Referee Alejandro Quintero González, wie die Bilder zeigen.

Bellingham beschimpft Schiedsrichter

Auch Jude Bellingham ließ seiner Frustration freien Lauf. Die Kameras fingen ein, wie der Engländer den Schiedsrichter als „verdammten Idioten“ beschimpfte. Bellingham kam mit Gelb davon – angesichts seiner Wortwahl war er damit gut bedient.

Zunächst hatte Fran García für zwei Fouls innerhalb von einer Minute erst Gelb, dann Gelb-Rot (65.) gesehen. In der Nachspielzeit bekam Álvaro Carreras die Gelbe Karte wegen Meckerns, zeigte eine abfällige Geste und sah deswegen Rot (90.+2).