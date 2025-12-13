La Liga: Wirbel um Barca-Keeper! ter Stegen schaut von der Bank zu

Vincent Wuttke 13.12.2025 • 21:32 Uhr Barca kämpft sich zu einem Sieg. Marc-André ter Stegen sitzt erstmals in der Liga auf der Bank. Sein Rivale hat großes Glück.

Mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen als Zuschauer auf der Ersatzbank hat der FC Barcelona seine Position an der Spitze der spanischen La Liga gefestigt.

Dank eines Doppelpacks des brasilianischen Offensivstars Raphinha (70. und 86.) siegte der Doublegewinner am 16. Spieltag nach lange erfolglosem Anrennen 2:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat CA Osasuna. Durch den Sieg liegen die Katalanen sieben Punkte vor Rekordmeister Real Madrid.

Ter-Stegen-Konkurrent leistet sich Patzer

In der Schlussphase stand ausgerechnet ter Stegens Konkurrent Joan Garcia im Fokus. In der 85. Minute jubelte Osasuna kurz über das vermeintliche 1:1. Bei einem hohen Ball kam Garcia nicht heran, sodass Jorge Herrando ins Tor einschob.

Doch schon bevor das Leder die Linie überquerte, ertönte der Pfiff von Referee Adrian Cordero Vega. Der Treffer zählte nicht, weil zuvor Alejandro Catena in den Barca-Keeper hineinfiel und ihn so behindert haben soll.

Schiedsrichter-Experte Iturralde González sprach Garcia großes Glück zu. Der Fachmann erklärte, warum der Videoassistent bei der Szene nicht zum Einsatz kam: „Wenn er pfeift, bevor der Schuss aufs Tor geht, kann der VAR nicht eingreifen. Ich glaube, dass Catena stolpert und Joan García stößt.“

Auch bei der Marca bewertete mit Pérez Burrull ein ehemaliger Unparteiischer die Szene. „Osusuna argumentiert, dass das Foul von Catena nur durch einen vorherigen Stoß von Barca-Spieler Eric García verursacht wurde, aber ich sehe nur ein Stolpern. Dann stößt der Innenverteidiger von Osasuna den Torwart von Barcelona. Das Tor wurde meiner Meinung nach zu Recht aberkannt.“

Flick trifft Entscheidung um ter Stegen

Schon vor der Partie gegen Osasuna wurde deutlich, dass die Situation für ter Stegen wohl aussichtslos bleibt. Trainer Hansi Flick unterstrich, dass Joan García weiter die Nummer eins sein werde.

Bezüglich ter Stegens Zukunft bestätigte der Ex-Bundestrainer lediglich interne Gespräche mit dem 33-Jährigen, der am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erstmals nach seiner Verletzungspause wieder im Aufgebot der Katalanen gestanden hatte.

Im Hinblick auf ter Stegens Ambitionen, bei der WM 2026 im deutschen Tor zu stehen, scheint ein Vereinswechsel im Winter nahezu unausweichlich.

