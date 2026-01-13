Newsticker
Alonso meldet sich nach Aus bei Real Madrid zu Wort

Alonso meldet sich nach Real-Aus

Xabi Alonso hat sich in den Sozialen Medien zu seinem Aus als Trainer von Real Madrid geäußert.
Maximilian Lotz
Xabi Alonso hat sich in den Sozialen Medien zu seinem Aus als Trainer von Real Madrid geäußert.

Xabi Alonso hat sich in einem knappen Statement in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. Darin bedauert er sein Aus als Trainer von Real Madrid.

„Dieses Kapitel meiner beruflichen Laufbahn geht zu Ende, und es ist nicht so verlaufen, wie wir es uns gewünscht hätten“, schrieb der 44-Jährige. „Real Madrid zu trainieren war eine Ehre und eine Verantwortung.“

Alonso über Real-Aus: „Ich gehe mit Respekt, Dankbarkeit und Stolz“

Der ehemalige Leverkusen-Trainer hatte erst im Sommer den Trainerjob bei den Königlichen übernommen. Doch nach der Niederlage im Clásico gegen den FC Barcelona im Finale der Supercopa gab Real am Montagabend die Trennung bekannt.

„Ich danke dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans und den Madridistas für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Ich gehe mit Respekt, Dankbarkeit und dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben“, fügte Alonso hinzu.

