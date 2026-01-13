Berichte nach Alonsos Real-Aus: Bellingham reagiert heftig!

Real-Star Jude Bellingham hat nach dem Aus von Trainer Xabi Alonso Berichte zurückgewiesen, wonach er den Fußball des Spaniers abgelehnt habe.
Bellingham mit heftiger Anklage
„Bis jetzt habe ich zu viel davon durchgehen lassen, immer in der Hoffnung, dass die Wahrheit zu ihrer Zeit ans Licht kommt. Aber ehrlich gesagt ... was für ein Haufen Scheiße“, kommentierte Bellingham in seiner eigenen App „JB5″ den Post des Fan-Mediums „Madrid Zone“.
Der Post bezieht sich auf einen Bericht von The Athletic. Darin heißt es, Bellingham habe zu den Spielern gehört, die nicht an Alonsos Taktiken und Ideen geglaubt hätten. In einem Bericht von ESPN sind ähnliche Vorgänge beschrieben.
Bellingham greift Medien an
„Ich habe wirklich Mitleid mit den Menschen, die jedes Wort dieser Clowns und ihrer ‚Quellen‘ festhalten. Glaube nicht alles, was du liest. Irgendwann werden diese Leute für die Verbreitung solcher schädlichen Fehlinformationen für Klicks und Kontroversen zur Verantwortung gezogen werden", erklärte Bellingham weiter in seinem Beitrag.
Real Madrid hatte sich am Montagabend von Trainer Alonso getrennt. Der 44-Jährige hatte die Aufgabe erst im vergangenen Sommer übernommen.
Bellingham reagierte zunächst bei Instagram auf Alonsos Entlassung.
„Danke, Mister. Es war ein Vergnügen. Alles Gute für die Zukunft!“, schrieb der Engländer in einer Story.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte sich Bellingham unter Alonso zum Stammspieler entwickelt. In dieser Saison kommt er auf 23 Pflichtspiele, schoss dabei fünf Tore und legte vier auf.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach