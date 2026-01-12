Joao Cancelo kehrt zum FC Barcelona zurück! Der Verteidiger hat sogar bereits den Medizincheck bestanden. Er soll am Dienstag nun den Vertrag unterzeichnen und dann offiziell vorgestellt werden.
Ex-Bayern-Star kehrt zu Barca zurück
Der Verein selbst vermeldete am Montagabend: „Joao Cancelo kam am Montagmittag in Barcelona an. Der portugiesische Außenverteidiger, der noch bei Al Hilal Saudi FC unter Vertrag steht, absolvierte die entsprechenden medizinischen und körperlichen Tests im Barcelona Hospital und wird am Dienstag seinen Vertrag bei den Blaugrana unterzeichnen.“
Barca: Transferpoker um Cancelo vor Abschluss
Jüngst wurde Cancelo bei Al Hilal aus allen Spielbetriebslisten gestrichen, spielte dort keine sportliche Rolle mehr.
Auch Inter Mailand soll an einem Transfer interessiert gewesen sein, doch der Spieler wollte wohl lieber zurück nach Barcelona - auch aufgrund der größeren sportlichen Perspektiven.
Cancelo spielte bereits von Januar 2023 bis Juni 2024 auf Leihbasis für die Katalanen. Nun soll der 31-Jährige erneut ausgeliehen werden - diesmal vom saudischen Klub Al Hilal. Dort besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2027.
Cancelo spielte schon für den FC Bayern
Auch für den FC Bayern lief Cancelo in der Vergangenheit schon auf. Im Winter 2023, damals noch bei Manchester City unter Vertrag, wurde Cancelo für ein halbes Jahr nach München verliehen.
Nach einer weiteren Leihe zum FC Barcelona wechselte der Portugiese im August 2024 schließlich für 25 Millionen Euro zu Al Hilal. Nun kehrt der Außenverteidiger an seine alte Wirkungsstätte zurück.