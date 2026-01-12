Ex-Bayern-Star kehrt zu Barca zurück

Julius Schamburg 12.01.2026 • 19:52 Uhr Joao Cancelo kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Portugiese hat sogar schon den Medizincheck bestanden.

Joao Cancelo kehrt zum FC Barcelona zurück! Der Verteidiger hat sogar bereits den Medizincheck bestanden. Er soll am Dienstag nun den Vertrag unterzeichnen und dann offiziell vorgestellt werden.

Der Verein selbst vermeldete am Montagabend: „Joao Cancelo kam am Montagmittag in Barcelona an. Der portugiesische Außenverteidiger, der noch bei Al Hilal Saudi FC unter Vertrag steht, absolvierte die entsprechenden medizinischen und körperlichen Tests im Barcelona Hospital und wird am Dienstag seinen Vertrag bei den Blaugrana unterzeichnen.“

Barca: Transferpoker um Cancelo vor Abschluss

Auch Inter Mailand soll an einem Transfer interessiert gewesen sein, doch der Spieler wollte wohl lieber zurück nach Barcelona - auch aufgrund der größeren sportlichen Perspektiven.

Cancelo spielte bereits von Januar 2023 bis Juni 2024 auf Leihbasis für die Katalanen. Nun soll der 31-Jährige erneut ausgeliehen werden - diesmal vom saudischen Klub Al Hilal. Dort besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2027.

Cancelo spielte schon für den FC Bayern

Auch für den FC Bayern lief Cancelo in der Vergangenheit schon auf. Im Winter 2023, damals noch bei Manchester City unter Vertrag, wurde Cancelo für ein halbes Jahr nach München verliehen.