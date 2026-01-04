Transfer-Chaos um früheren Star des FC Bayern

Jannis Blank 04.01.2026 • 11:43 Uhr Joao Cancelo drängt nach seiner Ausbootung bei Al-Hilal auf einen Europa-Wechsel. Inter Mailand hat eine Leihe vorbereitet, doch der Portugiese wartet auf Barcelona. Ein Transferpoker mit offenem Ausgang.

Joao Cancelo ist bei Al-Hilal aus allen Spielbetriebslisten gestrichen worden. Der Ex-Bayern-Star forciert einen Wechsel nach Europa. Der Portugiese steht aktuell vor einer Leihe zu Inter Mailand, doch der Deal hängt am Zögern des FC Barcelona – und an Cancelos persönlicher Präferenz.

Der 31-Jährige steht zwar weiterhin bei Al-Hilal unter Vertrag, spielt dort sportlich jedoch keine Rolle mehr. Cancelo will den Klub noch in diesem Winter verlassen, um auf höchstem Niveau zu spielen – sein klares Ziel ist die Champions League.

Inter-Deal liegt bereit

Laut der Gazzetta dello Sport steht Cancelo unmittelbar vor einer Leihe zu Inter Mailand. Bei den Nerazzurri spielte er bereits 2017 leihweise.

Al-Hilal ist dem Bericht zufolge bereit, fast das komplette Gehalt des Außenverteidigers weiter zu übernehmen, um den Transfer zu ermöglichen.

Im Gegenzug fordert der saudische Klub einen Verteidiger aus Mailand. Zur Auswahl stehen Francesco Acerbi oder Stefan de Vrij. Hintergrund ist Trainer Simone Inzaghi, der beide Spieler aus seiner Zeit bei Inter kennt und sie gerne nach Saudi-Arabien holen würde. Auch Inter stehe dem Paket offen gegenüber und möchte demnach den Deal so schnell wie möglich finalisieren.

Cancelo hofft auf Barca – Inter bleibt geduldig

Doch trotz der weit fortgeschrittenen Einigung mit Inter zögert Cancelo noch, berichtet Transfer-Journalist Fabrizio Romano.

Der frühere Profi des FC Bayern München möchte lieber zum FC Barcelona wechseln, wo er ebenfalls bereits leihweise gespielt hat. Aus seiner Sicht wären die sportlichen Perspektiven dort attraktiver.

Barcelona halte sich jedoch zurück. Trainer Hansi Flick zeige bislang keinen klaren Willen für einen Transfer, zudem schränken die finanziellen Probleme des Klubs den Handlungsspielraum massiv ein.

Eine Verpflichtung Cancelos wäre nur möglich, wenn der aktuell verletzte Andreas Christensen vom Spielbetrieb abgemeldet werden würde. In diesem Fall könnten 80 Prozent seines Gehalts für einen Neuzugang genutzt werden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Entscheidung rückt näher

Im Hintergrund arbeitet Berater Jorge Mendes an einer Lösung. Seine guten Kontakte nach Barcelona sorgen dafür, dass die Personalie dort erneut diskutiert wird. Präsident Joan Laporta berät sich mit Sportdirektor Deco und Flick, eine finale Entscheidung steht aber noch aus.