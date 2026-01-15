Newsticker
Flick atmet auf: Barca entgeht Pokal-Blamage

Barca entgeht Pokal-Blamage

Nach Reals Debakel tut sich Barcelona lange schwer. Erst Lamine Yamal macht in der Nachspielzeit alles klar.
Einen Tag nach der Demütigung für Real Madrid haben der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick die nächste Blamage eines Favoriten in der spanischen Copa del Rey mit Mühe verhindert.

Der Titelverteidiger erreichte am Donnerstagabend durch ein hart erkämpftes 2:0 (0:0) beim Zweitligisten Racing Santander das Viertelfinale. Ferran Torres (66.) und Lamine Yamal (90.+5) trafen zum Sieg.

Nachdem sich die Madrilenen am Vortag mit dem 2:3 bei Albacete Balompié, den Tabellen-17. der zweiten spanischen Liga, bis auf die Knochen blamiert hatten, verzichtete Flick auf personelle Experimente.

Seine Stars taten sich lange schwer, dazu hatten die Katalanen Glück, dass zwei Treffer des Außenseiters in der Schlussphase aufgrund von Abseitspositionen nicht zählten. Und: Torhüter Joan García rettete spät einmal stark, ehe Yamal nach einem Konter für die Entscheidung sorgte.

