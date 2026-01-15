"Tragödie": Neuer Real-Trainer nach Blamage bedient

SID 15.01.2026 • 05:58 Uhr Álvaro Arbeloa erlebt als ner Trainer von Real Madrid einen Horrorstart und ist nach der Pleite im Pokal bedient.

Nach seinem Horrorstart bei Real Madrid suchte Álvaro Arbeloa nicht lange nach einem Schuldigen. „Wenn jemand für dieses Ergebnis verantwortlich ist, dann eindeutig ich“, sagte der neue Coach des spanischen Fußball-Rekordmeisters nach der Blamage im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompié. Schon ein Unentschieden sei „in diesem Verein schlimm“, sagte Arbeloa - „und das ist eine Tragödie“.

Arbeloa, zuvor Coach der zweiten Mannschaft, hatte sich den Start bei den Königlichen ganz anders vorgestellt. Real hatte sich am Montag nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) vom früheren Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso getrennt, eine Besserung scheint aber nicht in Sicht.

Arbeloa verzichtete auf Topstars

Die nicht unverdiente 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den Tabellen-17. der zweiten spanischen Liga sei „sehr schmerzhaft“, betonte Arbeloa, der auf einige Topstars um Kylian Mbappé verzichtete - und diese Maßnahme verteidigte.