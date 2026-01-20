Barca: Flick bestätigt ter Stegens Wechsel

SID 20.01.2026 • 18:34 Uhr Hansi Flick verkündet den Wechsel von Marc-André ter Stegen auf einer Pressekonferenz. Eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht noch aus.

Der Wechsel von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona ist offenbar perfekt. Das bestätigte Trainer Hansi Flick am Dienstagabend.

„Heute Morgen hat Marc gesagt, dass er nach Girona geht“, sagte der 60-Jährige vor dem Königsklassenduell bei Slavia Prag. Eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht bislang noch aus.

Ter Stegen, der seinen Stammplatz beim Tabellenführer der spanischen Primera División verloren hatte, schließt sich dem Ligarivalen bis zum Saisonende an, um seine Einsatzchancen bei der Fußball-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) zu erhöhen.

Ter Stegen? „Vielleicht bei der Weltmeisterschaft“

„Ich finde, Marc ist ein fantastischer Torwart. Wir haben uns für die Zukunft des Vereins anders entschieden, und ich denke, das war die richtige Entscheidung“, sagte Flick: „Aber ich wünsche ihm alles Gute, denn er ist ein fantastischer Torwart und vielleicht sehen wir ihn ja in der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Ich drücke ihm die Daumen dafür. Ich denke, er hat gute Chancen.“

Barcelona und Girona einigten sich laut Medienberichten auf eine Leihe, dabei übernimmt ter Stegens neuer Klub angeblich 25 Prozent des Gehalts des Top-Verdieners.

Der Transfer hatte sich wochenlang angebahnt, am Dienstag fehlte ter Stegen dann in Barcas Champions-League-Kader für die Partie am Mittwoch in Prag, laut spanischen Medienberichten absolvierte er den Medizincheck in Girona. Anschließend meldete Flick den bevorstehenden Vollzug.

Ter Stegen rutscht aufs Abstellgleis

Ter Stegen war 2014 aus seiner Heimat Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt und seit 2024 zum Kapitän bei den Katalanen.

In 423 Spielen kassierte er nur 416 Tore und rutschte dennoch vor der Saison im Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick aufs Abstellgleis. Eine schwere Knieverletzung und eine Rückenoperation warfen ter Stegen zurück.

In dieser Saison kam er nur einmal im Pokal zum Einsatz - viel zu wenig für seine WM-Ambitionen. „Er muss natürlich spielen in der Rückrunde“, hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bekräftigt.

Baumann verdrängt ter Stegen

Der „ewige“ Kronprinz ter Stegen hatte den Posten im deutschen Tor nach dem Rücktritt von Manuel Neuer nach der Heim-EM 2024 übernommen. In seiner Abwesenheit stieg der Hoffenheimer Oliver Baumann zur vorübergehenden Nummer eins auf.

Ter Stegens neuer Klub Girona ist derzeit Elfter, immerhin zeigt der Trend nach oben. In 20 Spielen gab es sechs Siege und acht Niederlagen. 34 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehr in La Liga.