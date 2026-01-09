Jetzt meldet sich ter Stegen zu Wort!

SPORT1 09.01.2026 • 09:52 Uhr Nachdem Barcas Keeper Marc-André ter Stegen jüngst aus Saudi-Arabien abreisen musste, gibt es nun gute Nachrichten.

Gute Nachrichten von Marc-André ter Stegen. Der Torhüter des FC Barcelona kehrt nach seiner Verletzungs-Schrecksekunde zu den Katalanen zurück, das gab er in den sozialen Netzwerken bekannt.

Zu einem Trainingsclip schrieb der 33-Jährige: „Alles gut. Morgendliche Trainingseinheit in Barcelona. Jetzt geht es zurück nach Jeddah, um mich wieder dem Team anzuschließen.“

Die Katalanen sind aktuell zur Teilnahme an der spanischen Supercopa in der saudi-arabischen Hafenstadt. Ursprünglich hatte sich der Deutsche Hoffnungen auf Einsatzminuten gemacht, doch daraus wurde nichts.

Ter Stegen kehrt nach Saudi-Arabien zurück

Am späten Dienstagabend verkündeten die Blaugrana, dass ter Stegen wegen „medizinischer Tests“ wieder nach Barcelona reist. Sportdirektor Deco sagte vor dem Halbfinale gegen Bilbao am Mittwoch bei Movistar, der Keeper habe ein „ungutes Gefühl“ im Knie gehabt.

„Natürlich ist ein Spieler, der gerade eine Verletzung hinter sich hat, immer etwas besorgter, weil er in der Vergangenheit Probleme mit diesem Knie hatte. Jetzt ist er beruhigt und wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist.“