FC Barcelona: Ter Stegen wegen "medizinischen Tests" abgereist

Nächster Rückschlag für ter Stegen

Marc-André ter Stegen reist wegen „medizinischen Tests“ aus Saudi-Arabien ab. Der Torwart des FC Barcelona ist wohl wieder verletzt.
Johannes Vehren
Marc-André ter Stegen reist wegen „medizinischen Tests" aus Saudi-Arabien ab. Der Torwart des FC Barcelona ist wohl wieder verletzt.

Nächster Rückschlag für Marc-André ter Stegen! Der deutsche Torwart des FC Barcelona hatte sich eigentlich Hoffnungen auf Einsatzminuten in der spanischen Supercopa gemacht, doch daraus wird jetzt nichts mehr.

Wie die Katalanen am späten Dienstagabend bekannt gegeben haben, reist ter Stegen wegen „medizinischen Tests“ aus Jeddah ab. Die Untersuchungen werden in Barcelona stattfinden. Die Supercopa wird in Saudi-Arabien ausgetragen.

FC Barcelona: Ter Stegen bricht Training ab

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet hat, musste der 33-Jährige das Training nach 25 Minuten frühzeitig beenden. Genauere Details zur möglichen Verletzung sind nicht bekannt.

Barca bestätigte hingegen, dass der Keeper der zweiten Mannschaft, Diego Kochen, nach Saudi-Arabien reisen wird, um hinter Stammtorwart Joan Garcia als Ersatzmann parat zu stehen.

DFB: Ter Stegen muss sich empfehlen

Hinter ter Stegen liegt ein Jahr voller Rückschläge: Er hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, er verlor seinen Stammplatz und Garcia wurde ihm als neue Nummer eins vor die Nase gesetzt.

Da die Katalanen nicht mehr auf den Deutschen setzen und dieser unbedingt bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer zwischen den Pfosten des DFB-Tores stehen will, gibt es seit einiger Zeit Gerüchte über eine mögliche Leihe, um Spielpraxis zu sammeln und sich dadurch für Bundestrainer Julian Nagelsmann zu empfehlen.

