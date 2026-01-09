La Liga: Matarazzo feiert Last-Minute-Sieg

Pellegrino Matarazzo hat mit seinem neuen Klub Real Sociedad San Sebastián in einem wahren Krimi seinen ersten Sieg gefeiert.
Matarazzo feiert Last-Minute-Sieg
Der frühere Bundesliga-Coach durfte sich dank eines Last-Minute-Treffers über einen 2:1 (1:0)-Sieg beim FC Getafe freuen.
Dank Torwartpatzer: Matarazzo jubelt spät
Jon Aramburu erzielte nach einer Ecke in der sechsten Minute der Nachspielzeit das Siegtor. Der Außenverteidiger profitierte von einem Patzer von Keeper David Soria, der unter dem Ball hindurchgesegelt war.
Brais Mendez (36.) hatte die Basken im ersten Durchgang in Führung gebracht. Doch Matarazzos Mannschaft ließ in der Folge weitere Chancen auf das zweite Tor ungenutzt. Juanmi (90.) bestrafte diese Nachlässigkeiten mit dem Ausgleich, allerdings sicherte Aramburu Real Sociedad doch noch den Dreier.
Matarazzo hatte zum Einstand beim 1:1 gegen Atlético Madrid einen Punkt mit seinem neuen Team geholt. In der Tabelle kletterten die Basken vorerst auf Platz zehn.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach