La Liga: Matarazzo feiert Last-Minute-Sieg

Matarazzo feiert Last-Minute-Sieg

Pellegrino Matarazzo gelingt im zweiten Spiel als Trainer von Real Sociedad San Sebastián der erste Sieg - auf dramatische Art und Weise.
Maximilian Lotz
Pellegrino Matarazzo hat mit seinem neuen Klub Real Sociedad San Sebastián in einem wahren Krimi seinen ersten Sieg gefeiert.

Der frühere Bundesliga-Coach durfte sich dank eines Last-Minute-Treffers über einen 2:1 (1:0)-Sieg beim FC Getafe freuen.

Dank Torwartpatzer: Matarazzo jubelt spät

Jon Aramburu erzielte nach einer Ecke in der sechsten Minute der Nachspielzeit das Siegtor. Der Außenverteidiger profitierte von einem Patzer von Keeper David Soria, der unter dem Ball hindurchgesegelt war.

Brais Mendez (36.) hatte die Basken im ersten Durchgang in Führung gebracht. Doch Matarazzos Mannschaft ließ in der Folge weitere Chancen auf das zweite Tor ungenutzt. Juanmi (90.) bestrafte diese Nachlässigkeiten mit dem Ausgleich, allerdings sicherte Aramburu Real Sociedad doch noch den Dreier.

Matarazzo hatte zum Einstand beim 1:1 gegen Atlético Madrid einen Punkt mit seinem neuen Team geholt. In der Tabelle kletterten die Basken vorerst auf Platz zehn.

