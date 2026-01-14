La Liga: Mbappé wollte Alonso retten!

Der Superstar Kylian Mbappé hat offenbar seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, um den Job von Xabi Alonso bei Real Madrid zu „retten“. Das berichtet die französische Sportzeitung L‘Équipe am Tag nach der Freistellung des Trainers.
Bericht: Mbappé wollte Alonso retten
Mbappé war bei Alonsos letztem Spiel, der 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona in der Supercopa, in der Schlussphase eingewechselt worden - obwohl seine Rückkehr nach Knieproblemen noch nicht erwartet worden war.
Der angeschlagene Stürmer „ahnte, dass eine Niederlage gegen Barça höchstwahrscheinlich das Aus für seinen Trainer bedeuten würde“, heißt es im Bericht der L‘Équipe. Auch Alonso soll bereits Unheil geschwant haben.
Mbappé unter Alonso äußerst erfolgreich
Der glücklose Coach drängte daher explizit auf ein schnelles Comeback. Doch obwohl Mbappé eigentlich noch über eine Woche außer Gefecht sein sollte, habe er den Bitten des Trainerstabs entsprochen. Trotz mehrerer Warnungen.
Mbappé hatte Alonso als erster Spieler öffentlich mit einem Instagram-Post verabschiedet und sich dabei für die gemeinsame Zeit bedankt. Während dem früheren Bundesliga-Trainer ein angespanntes Verhältnis zu Stars wie Vinícius Júnior nachgesagt wurde, kam er mit dem Franzosen offenbar gut klar.
Mbappé erzielte unter Alonso 29 Tore in 25 Spielen (fünf Assists). In der Supercopa konnte er aber keinen Scorerpunkt mehr liefern, der das Aus des ehemaligen Real-Spielers womöglich noch verhindert hätte.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach