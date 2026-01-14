La Liga: Mbappé wollte Alonso retten!

SPORT1 14.01.2026 • 10:25 Uhr Kylian Mbappé wollte ein Aus von Trainer Xabi Alonso offenbar unbedingt abwenden.

Der Superstar Kylian Mbappé hat offenbar seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, um den Job von Xabi Alonso bei Real Madrid zu „retten“. Das berichtet die französische Sportzeitung L‘Équipe am Tag nach der Freistellung des Trainers.

Mbappé war bei Alonsos letztem Spiel, der 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona in der Supercopa, in der Schlussphase eingewechselt worden - obwohl seine Rückkehr nach Knieproblemen noch nicht erwartet worden war.

Der angeschlagene Stürmer „ahnte, dass eine Niederlage gegen Barça höchstwahrscheinlich das Aus für seinen Trainer bedeuten würde“, heißt es im Bericht der L‘Équipe. Auch Alonso soll bereits Unheil geschwant haben.

Mbappé unter Alonso äußerst erfolgreich

Der glücklose Coach drängte daher explizit auf ein schnelles Comeback. Doch obwohl Mbappé eigentlich noch über eine Woche außer Gefecht sein sollte, habe er den Bitten des Trainerstabs entsprochen. Trotz mehrerer Warnungen.

Mbappé hatte Alonso als erster Spieler öffentlich mit einem Instagram-Post verabschiedet und sich dabei für die gemeinsame Zeit bedankt. Während dem früheren Bundesliga-Trainer ein angespanntes Verhältnis zu Stars wie Vinícius Júnior nachgesagt wurde, kam er mit dem Franzosen offenbar gut klar.