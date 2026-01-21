LaLiga: Barca verhängt wohl "Angstklausel" bei ter Stegen

Vincent Wuttke 21.01.2026 • 19:27 Uhr Der Wechsel von Marc-André ter Stegen zum FC Girona ist perfekt. Barca verhängt angeblich eine „Angstklausel“.

Allerdings berichtet The Athletic nun, dass der deutsche Nationaltorwart nur mit einer „Angstklausel“ für den Ligarivalen spielen darf.

Das bedeutet: Ter Stegen dürfe am 15. Februar im Duell zwischen den beiden Vereinen in LaLiga nicht eingesetzt werden. Damit will Barca verhindern, dass ein Spieler, der das Gehalt zum Teil noch vom Verein bekommt, den Blaugrana durch gute Leistungen schaden kann.

Ter Stegen vom Kapitän zum Ersatzspieler

Girona, das unter der Schirmherrschaft und Kontrolle der City Group steht, könnte diese Klausel nur durch die Zahlung einer beträchtlichen Entschädigung aufheben. Das sei jedoch nicht zu erwarten.

Ter Stegen war 2014 aus seiner Heimat Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt. Seit 2024 war er Kapitän.