LaLiga: Schlägt nun ter Stegens Stunde?

Justin Schroll 26.01.2026 • 14:41 Uhr Marc-André ter Stegen könnte am Montagabend erstmals für seinen neuen Klub FC Girona auflaufen. Nach Komplikationen bei der Registrierung scheinen nun alle Hindernisse beiseitegeräumt.

Jetzt ist der Weg offenbar frei für Marc-André ter Stegen! Medienberichten zufolge hat der FC Girona seinen Neuzugang nun doch rechtzeitig registrieren können, womit der deutsche Nationaltorhüter am Montagabend gegen den FC Getafe (ab 21 Uhr im LIVETICKER) vor seinem Debüt stehen könnte.

Wie die Sportzeitung Mundo Deportivo und Catalunya Radio melden, seien alle Formalitäten geklärt. Trainer Míchel bestätigte die Verfügbarkeit des Deutschen auf einer Pressekonferenz am Sonntag, „obwohl wir Marcs Nummer noch nicht kennen“. Ob ter Stegen anstelle des bisherigen Stammkeepers Paulo Gazzaniga von Beginn an ran darf, ließ Míchel aber noch offen.

„Ich muss mit den Torhütern sprechen, aber ter Stegen ist ein Spieler, der uns besser macht, und wir brauchen die Besten“, betonte der Coach des katalanischen Vereins, der derzeit auf Platz 13 liegt.

Ter Stegen vor Debüt für Girona

Um Spielpraxis zu sammeln und möglicherweise bei der Weltmeisterschaft im Sommer als deutsche Nummer eins im Tor zu stehen, verließ der 33-Jährige in der vergangenen Woche seinen langjährigen Klub FC Barcelona auf Leihbasis, nachdem er seinen Stammplatz verloren hatte.

„Ich werde mich so vorbereiten, als würde ich am Montag spielen, das ist natürlich mein Ziel“, sagte der frühere Gladbacher am Donnerstag bei seiner Vorstellung: „Letztendlich ist es eine Entscheidung, die der Trainer treffen muss.“

Der deutsche Keeper fügte hinzu: „Ich fühle mich gut und bereit. Ich versuche, mich so schnell wie möglich zu integrieren. Und wenn der Trainer es für angebracht hält, dann werde ich zu 100 Prozent bereit sein.“ Er wolle „Kontinuität, das ist jetzt mein Ziel“.

Welche Rückennummer erhält der deutsche Keeper?

Zuletzt war ein mögliches Debüt an diesem Montag in der Schwebe gestanden – aufgrund einer Regel der spanischen Liga, die besagt, dass eine Mannschaft maximal drei Torhüter gemeldet haben darf.

Bei Girona waren dies Gazzaniga, Vladyslav Krapyvtsov und der von Fenerbahce Istanbul ausgeliehene Dominik Livakovic, der eigentlich im Winter wieder abgegeben werden und für ein Anschluss-Leihgeschäft zu Dinamo Zagreb wechseln sollte.

Livakovic benötigt selbst Spielpraxis, um bei der WM das kroatische Tor hüten zu können. Nachdem sich Fenerbahce zunächst quergestellt hatte, scheint nun doch eine Lösung gefunden zu sein.