Supercup-Coup: Großes Lob für "meisterhaften" Flick

Der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick gewinnt auch sein achtes Finale als Coach - und erhält sogleich einen noch größeren Auftrag.

Das Lob für Final-Experte Hansi Flick kam von höchster Stelle. Der Deutsche, schwärmte Präsident Joan Laporta nach dem Supercopa-Triumph des FC Barcelona gegen Erzrivale Real Madrid, sei ein „meisterhafter“ Trainer. Er würdigte Flick für „alles, was er und seine Mannschaft so fantastisch leisten“ - und gab ihm nach dem spektakulären 3:2 (2:2) gleich den nächsten Auftrag: „Wir möchten an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen und noch etwas mehr erreichen...“

Klar, dass damit der Titel in der Champions League gemeint war. Mit diesem Trainer, mit diesem Team, da war sich der Barca-Boss sicher, muss auch der Henkelpott drin sein.

Flick stolz nach Clásico-Triumph

Laporta zeigte sich begeistert vom „spektakulären Fußball zum Genießen“ seines Klubs, zu dem „jeder“ seinen Teil beitrage. „Wir sind wie eine große Familie. Es sind die Spieler, ihre Eltern, die Geschwister; ihnen ist es gelungen, verschiedene Kulturen zu vereinen.“

Auch dank Flick, der im saudischen Jeddah auch sein achtes Endspiel als Trainer siegreich bestritt. „Es ist ein großartiges Gefühl, ein Finale gegen Real Madrid zu gewinnen. Wir haben es auf unsere Art und Weise geschafft, wie wir es als Barca tun wollen, und das macht mich umso stolzer“, sagte Flick, der bei der Siegerehrung sogar von Real-Präsident Florentino Pérez geherzt wurde.

Presse adelt Barca: „Super Campeones“

Seine Mannschaft, meinte der ehemalige Bundestrainer, strotze vor Selbstvertrauen. „Wenn wir so fokussiert spielen und so konzentriert sind, habe ich ein sehr gutes Gefühl“, meinte er mit Blick auf die weiteren Ziele. Die katalanische Zeitung Mundo Deportivo adelte seine Elf als „Super Campeones“, das Blatt Sport titelte: „Mehr als Champions“.

Für Flicks unter Beobachtung stehenden Kollegen Xabi Alonso war es die nächste empfindliche Niederlage. Der einstige Leverkusener Meistermacher versuchte, ihre Bedeutung herunterzuspielen. „Von all unseren Wettbewerben ist dieser der unwichtigste. Es ist an der Zeit, nach vorne zu schauen“, sagte er.