Zorn im Bernabéu: Vinicius im Kreuzfeuer der Kritik

SID 18.01.2026 • 06:36 Uhr Die Real-Fans pfeifen den braslianischen Star aus. Doch der neue Trainer Arbeloa stellt sich demonstrativ vor seinen Schützling.

Als Vinicius Júnior den "Zorn des Bernabéu" überstanden hatte, sprang ihm umgehend sein Trainer zur Seite. "Was Vinicius seit seiner Ankunft als Kind hier geleistet hat, haben nur wenige in der Geschichte von Real Madrid geschafft", betonte Álvaro Arbeloa, nachdem die erzürnten Fans der Königlichen den Brasilianer rund um das 2:0 (0:0) gegen UD Levante am Ende einer turbulenten Woche bei vielen Ballkontakten ausgepfiffen hatten.

Im ersten Heimspiel unter dem Nachfolger des entlassenen Xabi Alonso ließen die Anhänger ihrem Frust freien Lauf. Sie pfiffen ihre Stars beim Aufwärmen und nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit aus, neben Jude Bellingham bekam vor allem Vinicius die Wut zu spüren. "Das Bernabéu verehrte ihn, und jetzt werden sie ihm nichts mehr durchgehen lassen", schrieb die Marca, durch den Sieg habe Real immerhin "den Zorn des Bernabéu" überstanden.

Vinicius war unter anderem ein schwieriges Verhältnis zu Alonso nachgesagt worden. Arbeloa, der sich mit Real in seinem ersten Spiel im Pokal beim Zweitligisten Albacete Balompié (2:3) blamiert hatte, verteidigte seinen Schützling. "Er ist furchtlos, hat Charakter und diesen Verein mit allen Mitteln verteidigt", sagte der Coach, der 25-Jährige werde für Real noch "viele Titel gewinnen, so wie er es bereits getan hat".