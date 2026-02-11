Barca-Star bricht Schweigen! "Flick wusste, dass etwas nicht stimmte"

Karina Präg 11.02.2026 • 14:47 Uhr Barca-Star Ronald Araújo legte zuletzt eine sportliche Auszeit ein. Nach Berichten über psychische Probleme äußert er sich nun erstmals persönlich.

Barca-Verteidiger Ronald Araújo hat erstmals öffentlich über seine rund einmonatige sportliche Auszeit gesprochen. Im Interview mit der Mundo Deportivo ging der 26 Jahre alte Abwehrspieler des FC Barcelona auch detailliert auf seine psychischen Probleme ein, die der Grund für die Pause waren.

„Es hat sich ziemlich viel verändert, weil ich in dieser Zeit viel gelernt habe. Ich fühle mich anders und bin froh darüber, denn ich bin zufriedener und glücklicher. Ich kann das tun, was mir Spaß macht, nämlich Fußball spielen, und das hilft mir sehr“, erklärte der Uruguayer.

Ihm habe die Auszeit enorm dabei geholfen, Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Während dieser Phase konnte Araújo auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen: „Das war genau das, was ich gebraucht habe. Heute fühle ich mich wie ein völlig anderer Mensch.“

Barca-Star litt unter „Angstzuständen“

Seit dem Jahreswechsel ist der Innenverteidiger wieder im Mannschaftskreis der Katalanen. Zuletzt traf er im Viertelfinale der Copa del Rey gegen Albacete zum zwischenzeitlichen 2:0. Seine Auszeit hatte Araújo nach seiner Gelb-Roten Karte im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea am 25. November 2025 gestartet.

Zu den genauen Beweggründen seiner Entscheidung sagte er: „Es war eine Ansammlung von Dingen. Ich litt seit anderthalb Jahren unter Angstzuständen, die sich zu einer Depression entwickelten, und spielte trotzdem weiter. An diesem Tag wurde mir klar, dass es so weit war, dass ich mit Fachleuten und dem Verein sprechen musste, damit sie mir helfen konnten.“

Araújo: „Wir sind mehr als nur Fußballer“

Im Interview betonte Araújo mehrfach: „Wir sind mehr als nur Fußballer. Wir sind Menschen.“ In seiner kurzen Auszeit habe er gelernt, Gefühle zuzulassen und ihnen den nötigen Raum zu geben.

Mit dem Fußballspielen aufzuhören, sei jedoch nie eine Option gewesen: „Der Fußball ist mein Leben. Ich habe immer davon geträumt, Fußballprofi zu werden.“

Im Klub habe er sehr viel Unterstützung und Verständnis erfahren. Vor allem Trainer Hansi Flick habe ihm den nötigen Raum gegeben: „Er wusste, dass etwas nicht stimmte. Von Anfang an schickte er mir Nachrichten, in denen er mir sagte, ich solle mich in Ruhe erholen. Das gibt einem Ruhe, weil man weiß, dass man Unterstützung des Vereins, des Trainers und der Mitspieler hat.“

Der Vertrag von Araújo bei den Katalanen läuft noch bis 2031. Für den Verteidiger gibt es auch erstmal keinen Grund, den Verein früher zu verlassen: „Barcelona ist mein Zuhause. Die Stadt ist mein Zuhause. Der Klub ist mein Zuhause.“