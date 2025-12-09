Mentale Probleme: Barca-Star fällt auf unbestimmte Zeit aus

Curdt Blumenthal 09.12.2025 • 15:47 Uhr FC Barcelonas Verteidiger Ronald Araújo leidet Medienberichten zufolge unter mentalen Problemen. Klub-Präsident Joan Laporta meldet sich zu Wort.

Der FC Barcelona muss weiter auf seinen Star-Verteidiger Ronald Araújo verzichten. Der 26-Jährige leidet laut dem spanischen Radiosender El Partidazo de COPE unter mentalen Problemen.

„Es ist ernster, als wir denken. Araújos Situation ist sehr ernst und wir werden sehen, ob er jemals wieder für den FC Barcelona spielen wird. Es ist eine heikle Lage“, sagte der spanische Sportmoderator Juanma Castano.

Barca-Präsident Laporta: „Sehr emotionaler und sensibler Mensch“

Auch Barcelonas Präsident Joan Laporta sprach zuletzt über die Lage seines Spielers und bezeichnete Araújo als „sehr emotionalen und sensiblen Menschen“.

„Das ist eine schwierige Sache, die Spezialisten überlassen werden muss“, erklärte der 63-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Die mentalen Probleme werden mit dem Platzverweis im Champions-League-Duell mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

Araújo nach Platzverweis in der Kritik

Der uruguayische Nationalspieler war in der Partie mit einer gelb-roten Karte vom Platz gestellt worden.

Weil Araújo die erste gelbe Karte wegen Meckerns erhielt, wurde der Abwehrspieler von Medien und Fans heftig kritisiert.

Präsident Laporta nimmt Araújo nun in Schutz. „Er hatte Pech, weil er mit zu viel Intensität in den Zweikampf gegangen ist."