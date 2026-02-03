Drama um ter Stegen: Eine "sehr deutliche" Klarstellung sickert durch

Felix Kunkel 03.02.2026 • 11:15 Uhr Nach Bekanntwerden der Verletzung von Marc-André ter Stegen wird über eine vorzeitige Barca-Rückkehr spekuliert. Vereinsnahen Quellen zufolge soll es dazu aber nicht kommen.

Im Zuge der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen berichteten spanische Medien am Montag übereinstimmend, dass der FC Girona den bis zum Sommer ausgeliehenen Torhüter vorzeitig an den FC Barcelona zurückschicken wolle.

Nach Informationen der Mundo Deportivo wird es jedoch nicht zu einer schnellen Rückkehr von ter Stegen kommen. Die Sportzeitung beruft sich auf vereinsinterne Quellen, die dies „sehr deutlich” klargestellt haben sollen.

Demnach sei lediglich denkbar, dass ter Stegen, der bei Barça noch bis 2028 unter Vertrag steht, einen Teil seiner Reha im Trainingszentrum der Katalanen absolviert. An dem mit Girona ausgehandelten Leihvertrag solle sich jedoch nichts ändern. Für den FC Barcelona sei dies insbesondere aus finanziellen Gründen relevant, da Girona einen Teil des Gehalts des Torhüters übernimmt.

Droht ter Stegen ein monatelanger Ausfall?

Ter Stegen hatte sich die Verletzung am hinteren linken Oberschenkel am Samstag beim Auswärtsspiel bei Real Oviedo zugezogen, wie der FC Girona am Montag mitteilte. Es war erst der zweite Einsatz des 33-Jährigen für seinen neuen Klub, der weitere Untersuchungen ankündigte.

Spanische Medien berichteten von einer erwarteten Ausfallzeit von bis zu zwei Monaten. Sollte sich diese Prognose bestätigen, könnte ter Stegen auch die Länderspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie am 30. März in Stuttgart gegen Ghana verpassen.