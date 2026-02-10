La Liga: Klub reagiert auf Ter-Stegen-Schock

Der FC Girona hat auf die Verletzung von Marc-André ter Stegen reagiert und einen neuen Torwart verpflichtet. Das gab der spanische Erstligist am Dienstag offiziell bekannt.
Klub reagiert auf Ter-Stegen-Schock
Rúben Blanco kommt ablösefrei nach Girona. Der 30-Jährige stand zuletzt bei Olympique Marseille und Celta Vigo unter Vertrag, kam jedoch letztmals in der Saison 2023/24 auf fünf Einsätze.
Bei Girona soll Blanco die Rolle des dritten Torhüters hinter Paulo Gazzaniga und Vladyslav Krapyvtsov einnehmen.
Ter Stegen wurde bereits operiert
Ter Stegen hatte sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste operiert werden. “Der Eingriff verlief zufriedenstellend, und die Verfügbarkeit des Spielers wird von seinem Genesungsverlauf abhängen“, schrieb der Klub in den sozialen Medien: „Wir wünschen dir eine gute Genesung, Marc!“
Ter Stegen hatte bereits in einem emotionalen Statement angekündigt, sich für eine Operation entschieden zu haben und mehrere Monate pausieren zu müssen.
