Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

La Liga: Klub reagiert auf Ter-Stegen-Schock

Klub reagiert auf Ter-Stegen-Schock

Marc-André ter Stegen fällt bis auf Weiteres aus. Der FC Girona reagiert und verpflichtet einen neuen Torhüter.
Torhüter Marc-André ter Stegen sprach auf seiner ersten Pressekonferenz nach dem Wechsel zum FC Girona über seinen Abgang beim FC Barcelona.
Julius Schamburg, Niklas Senger
Marc-André ter Stegen fällt bis auf Weiteres aus. Der FC Girona reagiert und verpflichtet einen neuen Torhüter.

Der FC Girona hat auf die Verletzung von Marc-André ter Stegen reagiert und einen neuen Torwart verpflichtet. Das gab der spanische Erstligist am Dienstag offiziell bekannt.

Rúben Blanco kommt ablösefrei nach Girona. Der 30-Jährige stand zuletzt bei Olympique Marseille und Celta Vigo unter Vertrag, kam jedoch letztmals in der Saison 2023/24 auf fünf Einsätze.

Bei Girona soll Blanco die Rolle des dritten Torhüters hinter Paulo Gazzaniga und Vladyslav Krapyvtsov einnehmen.

Ter Stegen wurde bereits operiert

Ter Stegen hatte sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste operiert werden. “Der Eingriff verlief zufriedenstellend, und die Verfügbarkeit des Spielers wird von seinem Genesungsverlauf abhängen“, schrieb der Klub in den sozialen Medien: „Wir wünschen dir eine gute Genesung, Marc!“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Ter Stegen hatte bereits in einem emotionalen Statement angekündigt, sich für eine Operation entschieden zu haben und mehrere Monate pausieren zu müssen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite