Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Operation von ter Stegen hat wohl Folgen

Operation von ter Stegen hat wohl Folgen

Der FC Girona verkündet Neuigkeiten bezüglich des Gesundheitszustands von Marc-André ter Stegen. Zudem will der Klub offenbar mit einer Verpflichtung auf den Ausfall reagieren.
Torhüter Marc-André ter Stegen sprach auf seiner ersten Pressekonferenz nach dem Wechsel zum FC Girona über seinen Abgang beim FC Barcelona.
Niklas Senger
Der FC Girona verkündet Neuigkeiten bezüglich des Gesundheitszustands von Marc-André ter Stegen. Zudem will der Klub offenbar mit einer Verpflichtung auf den Ausfall reagieren.

Die Leidenszeit von Marc-André ter Stegen schien gerade erst vorbei zu sein. Mit seiner Leihe zum FC Girona wollte er ein neues Kapitel beginnen. Nach zwei Ligaspielen im Tor der Katalanen zog sich der Nationaltorhüter aber erneut eine Oberschenkelverletzung zu.

Am Samstag verkündete Girona nun den neuesten Stand beim Torhüter. „Marc-André ter Stegen wurde aufgrund seiner Verletzung operiert. Der Eingriff verlief zufriedenstellend, und die Verfügbarkeit des Spielers wird von seinem Genesungsverlauf abhängen“, schrieb der Klub in den sozialen Medien: „Wir wünschen dir eine gute Genesung, Marc!“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

WM-Zug für ter Stegen wohl abgefahren - Reagiert Girona auf Ausfall?

Ter Stegen hatte bereits in einem emotionalen Statement angekündigt, sich für eine Operation entschieden zu haben und mehrere Monate pausieren zu müssen. Nach dem Eingriff meldete sich der 33-Jährige, der nun wohl alle Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme begraben muss, noch nicht zu Wort.

Laut dem spanischen Radiosender Cadena SER wird Girona nach der Verletzung von ter Stegen noch einmal personell nachlegen. Demnach stehe der Klub vor einer Verpflichtung des ablösefreien Keepers Rúben Blanco. Der 30-Jährige stand zuletzt bei Olympique Marseille und Celta Vigo unter Vertrag, kam jedoch letztmals in der Saison 2023/24 auf fünf Einsätze.

Bei Girona soll Blanco die Rolle des dritten Torhüters hinter Paulo Gazzaniga und Vladyslav Krapyvtsov einnehmen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite