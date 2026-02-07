Die Leidenszeit von Marc-André ter Stegen schien gerade erst vorbei zu sein. Mit seiner Leihe zum FC Girona wollte er ein neues Kapitel beginnen. Nach zwei Ligaspielen im Tor der Katalanen zog sich der Nationaltorhüter aber erneut eine Oberschenkelverletzung zu.
Operation von ter Stegen hat wohl Folgen
Am Samstag verkündete Girona nun den neuesten Stand beim Torhüter. „Marc-André ter Stegen wurde aufgrund seiner Verletzung operiert. Der Eingriff verlief zufriedenstellend, und die Verfügbarkeit des Spielers wird von seinem Genesungsverlauf abhängen“, schrieb der Klub in den sozialen Medien: „Wir wünschen dir eine gute Genesung, Marc!“
WM-Zug für ter Stegen wohl abgefahren - Reagiert Girona auf Ausfall?
Ter Stegen hatte bereits in einem emotionalen Statement angekündigt, sich für eine Operation entschieden zu haben und mehrere Monate pausieren zu müssen. Nach dem Eingriff meldete sich der 33-Jährige, der nun wohl alle Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme begraben muss, noch nicht zu Wort.
Laut dem spanischen Radiosender Cadena SER wird Girona nach der Verletzung von ter Stegen noch einmal personell nachlegen. Demnach stehe der Klub vor einer Verpflichtung des ablösefreien Keepers Rúben Blanco. Der 30-Jährige stand zuletzt bei Olympique Marseille und Celta Vigo unter Vertrag, kam jedoch letztmals in der Saison 2023/24 auf fünf Einsätze.
Bei Girona soll Blanco die Rolle des dritten Torhüters hinter Paulo Gazzaniga und Vladyslav Krapyvtsov einnehmen.
