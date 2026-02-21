Madrid droht Verlust der Tabellenführung

SID 21.02.2026 • 20:35 Uhr Die Königlichen verlieren bei CA Osasuna und können am Sonntag von Barcelona überholt werden.

Real Madrid droht der Verlust der Tabellenführung. Der spanische Fußball-Rekordmeister unterlag nach zuletzt acht Ligasiegen in Serie überraschend 1:2 (0:1) bei CA Osasuna. Der Erzrivale FC Barcelona (58 Punkte) kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen UD Levante an den Königlichen (60) vorbeiziehen. Nationalspieler Antonio Rüdiger kam bei den Gästen nicht zum Einsatz.

Der Außenseiter ging durch Ante Budimir (38., Elfmeter) in Führung. Der Torschütze war zuvor von Real-Torhüter Thibaut Courtois gefoult worden. Vinicius Junior (73.) glich zunächst aus, ehe Raul Garcia (90.+1) für die dritte Saisonniederlage von Real sorgte.