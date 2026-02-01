Tränen bei Bellingham! Mbappé rettet Real spät in der Nachspielzeit

Moritz Pleßmann 01.02.2026 • 16:53 Uhr Lange steuert Real Madrid auf ein Unentschieden gegen Rayo Vallecano zu. Doch Superstar Kylian Mbappé rettet die Königlichen tief in der Nachspielzeit.

Dank Kylian Mbappé hat Real Madrid einen Patzer im Meisterrennen von LaLiga im letzten Moment verhindert.

Der französische Superstar sicherte den Königlichen gegen Rayo Vallecano nach einem strittigen Elfmeterpfiff tief in der Nachspielzeit (90.+10) den 2:1-Sieg. Damit verkürzt Real den Rückstand auf Tabellenführer Barcelona wieder auf einen Punkt.

Vinicius Júnior (15.) hatte Real zuvor in Führung gebracht, Jorge de Frutos (49.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Real: Sorgen um Bellingham

Sorgen müssen sich die Madrilenen vor den anstehenden Playoffs in der Champions League gegen Benfica (17. und 25. Februar) um Jude Bellingham machen. Der Engländer hatte bereits in der zehnten Minute den Platz verlassen müssen. Nach einem Sprint hatte er sich an die Rückseite des linken Oberschenkels gefasst und war sofort zu Boden gegangen. Unter Tränen verschwand Bellingham, der von seinen Mitspielern getröstet werden musste, im Spielertunnel.

Nach einer Roten Karte für Rayos Pathé Ciss (80.) musste bei Rayo in der Folge noch Pep Chavarria (90.+13) mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.

Die Fans im Santiago Bernabéu hatten die Real-Profis nach der Niederlage in Lissabon erneut mit Pfiffen empfangen, vor allem Vinicius musste sich in der Anfangsphase einiges anhören. Mit dem sehenswerten Führungstreffer des Brasilianers gaben sich die Zuschauer nur kurz zufrieden, zur Halbzeit hallten erneut Pfiffe von den Rängen.

Rayos Ausgleich sorgte für zusätzlichen Frust - zumal die Gäste weitere Chancen hatten. Mbappé traf die Latte (68.) für Real, das erst in Überzahl zu einer Schlussoffensive ansetzte - mit Erfolg.

