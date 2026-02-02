Folgenschwerer Schock um DFB-Torhüter ter Stegen!

SID 02.02.2026 • 12:56 Uhr Marc-André ter Stegen hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten ernsthaft verletzt. Ihm droht das Aus bei Leih-Klub Girona - und für die WM.

Schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen! Nach übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien hat der an den FC Girona ausgeliehene Fußball-Nationaltorhüter eine Muskelverletzung erlitten und wird bis zu zwei Monate ausfallen.

Weiter hieß es, Girona wolle ter Stegen aufgrund der Verletzung wieder zum FC Barcelona schicken - dies sei aufgrund einer Klausel im Leihvertrag möglich.

WM steht auf der Kippe

Damit würde der 33-Jährige nicht nur die Länderspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie am 30. März in Stuttgart gegen Ghana verpassen. Er könnte sich auch nicht mehr mit guten Leistungen für die WM empfehlen, weil er in Barcelona keine sportliche Perspektive hat.

Einsatzzeiten seien jedoch wichtig mit Blick auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko, hatten Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler mehrfach betont.

Flick reagiert auf ter-Stegen-Schock

Auch Barcelona-Trainer Hansi Flick wurde von den Berichten über die Verletzung ter Stegens offenbar überrascht. „Ich habe gerade gesehen, was mit ter Stegen passiert ist”, verriet der Deutsche am Montag auf Barcas Pressekonferenz vor dem Pokal-Viertelfinale gegen Albacete.

Zu einem persönlichen Gespräch sei es noch nicht gekommen. „Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber es tut mir sehr leid“, sagte Flick, der weitere medizinische Tests abwarten möchte. „Wir müssen die Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen abwarten und dann sehen, was passiert.“

Verletzung bliebt zunächst unbemerkt

Ter Stegen habe die Verletzung am Samstag beim 0:1 (0:0) Gironas beim Tabellenletzten Real Oviedo erlitten. Welche Körperregion betroffen ist, blieb zunächst unklar. Es war erst das zweite Spiel, das ter Stegen für seinen neuen Klub bestritten hat.