Schock für Real! Bellingham fällt vorerst aus

Real Madrid muss vorerst auf Mittelfeldspieler Jude Bellingham verzichten.
Bellingham fällt vorerst aus
Der frühere Dortmunder Jude Bellingham verletzt sich im Spiel gegen Rayo Vallecano, unter Tränen verlässt er den Platz.
Der frühere Dortmunder erlitt im Spiel gegen Rayo Vallecano (2:1) in La Liga am Sonntag eine Verletzung im linken Oberschenkel und fällt voraussichtlich einen Monat aus. Das weitere Vorgehen werde beobachtet, teilten die Königlichen mit.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
La Liga: Bellingham unter Tränen ausgewechselt
Bellingham musste bereits in der zehnten Minute den Platz verlassen, nach einem Sprint hatte sich der Engländer an die Rückseite seines Oberschenkels gefasst und war sofort zu Boden gegangen. Unter Tränen verschwand Bellingham, der von seinen Mitspielern getröstet werden musste, im Spielertunnel.
Der Mittelfeldspieler wird Real somit wohl in den anstehenden Play-offs der Champions League gegen Benfica Lissabon (17. und 25. Februar) fehlen.