Lothar Matthäus leidet mit verletztem DFB-Star: "Das wäre eine persönliche Tragödie"

Dominik Hager 03.02.2026 • 11:14 Uhr Marc-André ter Stegen muss einen erneuten Verletzungsschock verkraften. Lothar Matthäus hat in Bezug auf die WM eine böse Vorahnung.

Das Pech ist Marc-André ter Stegen bis nach Girona gefolgt. Der deutsche Nationalkeeper hat sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen und könnte für längere Zeit ausfallen. Spanischen Medien zufolge droht ein Ausfall von bis zu zwei Monaten, was im Hinblick auf seine WM-Ambitionen ein gewaltiger Rückschlag wäre.

„Wenn sich das bestätigt, wird es Ende März, bis er wieder spielen kann. Dann muss er die WM-Teilnahme wahrscheinlich abschreiben“, schilderte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky seine Befürchtungen im Fall ter Stegen.

„Das wäre eine persönliche Tragödie und tut mir sehr leid für ihn“, sprach Matthäus ter Stegen sein Mitgefühl aus.

Der Torhüter hatte sich für eine Leihe nach Girona entschieden, um sich die nötige Spielpraxis zu sichern und sich im Duell mit der aktuellen Nummer eins im DFB-Tor, Oliver Baumann, zu positionieren. Nun muss der 33-Jährige nach nur zwei Einsätzen erneut pausieren. Die Zeit, um bis zur WM in Topform zu kommen, wird immer knapper.

Verpasst ter Stegen die Testspiele der Nationalmannschaft?

Am 27. und 30. März stehen für die Deutsche Nationalmannschaft zwei wichtige Testspiele gegen die Schweiz und Ghana an. Sollte ter Stegen diese Spiele verpassen, dürfte es enorm schwierig werden, als Nummer eins zur WM zu fahren.

Klar ist nach Informationen der Mundo Deportivo allerdings, dass ter Stegen trotz der Verletzung bis zum Sommer bei Girona bleiben und nicht vorzeitig zum FC Barcelona zurückkehren wird. Für ter Stegen bedeutet das immerhin, dass er nach seiner Verletzung wieder die Aussicht auf Spielpraxis hat.