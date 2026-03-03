Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Real-Coach mit Ansage nach bitterer Pleite: „Hier gibt niemand auf“

„Hier gibt niemand auf“

Real Madrid leistet sich gegen Getafe den nächsten bösen Ausrutscher - doch Alvaro Arbeloa gibt sich weiterhin kämpferisch.
Wie bereits im Hinspiel erzielte Vinicius Junior einen Treffer gegen Benfica. Nach der Partie lobte Trainer Alvaro Arbeloa seinen Flügelspieler für dessen herausragende Fähigkeiten.
SID
Real Madrid leistet sich gegen Getafe den nächsten bösen Ausrutscher - doch Alvaro Arbeloa gibt sich weiterhin kämpferisch.

Nach dem nächsten bösen Patzer im Meisterrennen hat Álvaro Arbeloa bei aller Enttäuschung weiter Hoffnung auf den Titel.

„Hier gibt niemand auf. Das ist Real Madrid“, betonte der Trainer der Königlichen, die durch das 0:1 (0:1) am Montagabend im Derby gegen den FC Getafe in Spanien nun vier Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona liegen.

Real-Coach: „Dafür werden wir kämpfen“

„Vier Punkte Rückstand können wir aufholen, und dafür werden wir kämpfen“, so Arbeloa. Real kassierte erstmals seit 2019 in La Liga wieder zwei Niederlagen in Folge, am vorherigen Spieltag hatte der Tabellenzweite bei CA Osasuna verloren (1:2).

Real hätte „natürlich besser spielen können“, meinte Arbeloa, „aber ich denke, meine Spieler haben alles versucht und wir hatten mehr klare Torchancen als sie.“ Im Fußball reiche es allerdings nicht aus, den Sieg zu verdienen, „und Getafe hat ein großartiges Spiel gemacht.“

Madrid war ohne den verletzten Superstar Kylian Mbappé angetreten, Martín Satriano (39.) schockte die Gastgeber mit einer traumhaften Volleyabnahme aus 17 Metern. In der Nachspielzeit sah Reals Franco Mastantuono (90.+5) die Rote Karte, dann musste auch Getafe-Profi Liso (90.+7) mit Gelb-Rot vom Platz.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite