Real patzt erneut: Das gab es fast sieben Jahre nicht

Julius Schamburg 02.03.2026 • 23:05 Uhr Real Madrid kassiert die nächste Niederlage. Der spanische Rekordmeister verpasst es, den Abstand zu Spitzenreiter und Erzrivale FC Barcelona zu verkürzen.

Nächster heftiger Rückschlag für Real Madrid: Die Mannschaft von Álvaro Arbeloa hat in La Liga im heimischen Stadion mit 0:1 (0:1) gegen den FC Getafe verloren.

Damit rückt die Meisterschaft immer mehr in die Ferne. Tabellenführer FC Barcelona hat vier Punkte Vorsprung auf die Madrilenen. Beide Mannschaften haben noch zwölf Partien zu absolvieren.

La Liga: Rüdiger sorgt für Wirbel

Martin Satriano traf sehenswert für die Gäste (39.). Real warf in der Folge alles nach vorne, konnte sich aber nicht mit einem Torerfolg belohnen. Für Getafe war es der erste Sieg im Bernabéu. Real hingegen verlor erstmals seit fast sieben Jahren zwei Ligaspiele in Serie (zuletzt im Mai 2019).

Franco Mastantuono sah in einer hektischen Schlussphase in der Nachspielzeit die Rote Karte, nachdem er sich beim Schiedsrichter beschwert hatte (90.+5). Kurz zuvor hatte Real-Superstar Vinícius Júnior die Gelbe Karte gesehen (90.+4). Auf der Gegenseite sah Adrian Liso die Gelb-Rote-Karte (90.+7).

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger hatte in der ersten Halbzeit für Aufsehen gesorgt, als er Getafes Verteidiger Diego Rico im Kampf um den Ball mit dem Knie voll im Gesicht traf (27.). Rüdiger kam ungestraft davon.

Nächster Rückschlag für Real Madrid