Hiobsbotschaft für Flick: Barcelona-Star fehlt wochenlang

SPORT1 27.03.2026 • 20:51 Uhr Die Befürchtungen um Barca-Star Raphinha bestätigen sich. Der Offensivspieler fällt wegen einer Oberschenkelverletzung wochenlang aus.

Trainer Hansi Flick muss im Champions-League-Viertelfinale seines FC Barcelona auf Offensivspieler Raphinha verzichten.

Der Brasilianer hat beim 1:2 im Länderspiel gegen Frankreich am Donnerstag eine Oberschenkelverletzung erlitten, wegen der er bis zu fünf Wochen und somit auch bei den Königsklassenduellen mit Atletico Madrid am 8. und 14. April fehlen wird. Dies teilten der brasilianische Verband und Barcelona am Freitag mit.

Raphinha ist einer der wichtigsten Spieler in Flicks Offensivsystem. Er hat bereits 19 Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt, er wird überdies mindestens vier Spiele in der spanischen Liga verpassen.

Bitterer Verlust für den FC Barcelona

Vor allem in den jüngsten Partien hatte sich der 29-Jährige in Bestform gezeigt: Bei seinen vergangenen drei Auftritten erzielte er fünf Tore und gab zwei Assists. Im Kampf um die Meisterschaft und den Titel in der Königsklasse könnte Raphinha somit zum entscheidenden Faktor werden.

Allerdings hat er in dieser Saison nicht zum ersten Mal mit Problemen im rechten Bein zu kämpfen. Bereits zuletzt verpasste er drei Spiele aufgrund von Beschwerden in der Region.