Herbe Kritik: Hat Kylian Mbappé die falsche Einstellung?

David Funk 23.03.2026 • 21:55 Uhr Superstar Kylian Mbappé steht in der spanischen Presse heftig in der Kritik. Auch bei den Fans kommt der Einsatzwille des Franzosen nicht gut an.

Trotz des 3:2-Erfolgs von Real Madrid im Derbi madrileno gegen Atlético hagelte es Kritik in der spanischen Presse. Im Zentrum: Superstar Kylian Mbappé.

Der Franzose war in der 63. Minute bei den Königlichen beim Stand von 2:1 auf den Platz gekommen – konnte dort aber für keine nennenswerten Aktionen mehr sorgen. Auch am Siegtreffer von Vinícius Júnior war der 27-Jährige nicht beteiligt.

Real Madrid: Fast die Meisterschaft verspielt wegen Mbappé?

Journalist Josep Pedrerol wütete im spanischen Fernsehen: „Mit Arbeloa ist es ein anderes Real Madrid. Ein engagiertes, vereintes Real. Es ist schade, dass er mit neun Spielern ohne Valverde am Ende war … und ohne Mbappé.“ Damit spielte er auf die Rote Karte für Fede Valverde an, aufgrund derer die Hausherren die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten.

Der Journalist ging aber sogar noch weiter. „Arbeloa hätte fast die Liga verloren, indem er Mbappé aufs Feld brachte“, urteilte er. Die Königlichen weisen derzeit bei noch acht ausstehenden Ligapartien vier Zähler Rückstand auf den Rivalen FC Barcelona auf.

Mbappé „muss seine Einstellung überdenken“

Auch in der AS sah sich Mbappé, der beim Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City in der vergangenen Woche sein Comeback nach Knieproblemen feierte, heftigem Gegenwind ausgesetzt. Im Zentrum der Kritik standen dabei seine fehlende Laufbereitschaft und sein mangelnder Aufopferungswille.

„Kylian ist unglaublich talentiert, aber ihm fehlt die Empathie, um zu verstehen, was der Verein braucht, um eine echte Bindung zu ihm aufzubauen und die Herzen der Madrider Fans zu gewinnen. Er ist in der Lage, viele Tore zu erzielen, aber er muss seine Einstellung überdenken“, schrieb Kolumnist Tomas Roncero.

Arbeloa stellt sich vor seinen Superstar

„Wenn ich Mbappé anschaue … Er drückt sich wie immer, das heißt, er macht nichts, und wenn er nach vorne geht, fehlt ihm etwas“, hieß es auch im spanischen Radio bei Carrusel Deportivo.

Trainer Álvaro Arbeloa wiederum verteidigte nach dem Spiel seinen Schützling: „Kylian hat sehr gute Minuten gespielt und ich bin sicher, dass er mehr Spielzeit in seiner Nationalmannschaft haben wird.“